Alcaldía e ICAM niegan haber autorizado la demolición de estands

Tras la demolición del estand de la empresa cochabambina Plaxburg en el campo ferial de Alalay, la Alcaldía y la ICAM negaron haber autorizado esa acción, pero aseguraron que la inversión privada está garantizada.

Este es el primer problema que surge después de que la Alcaldía pasó la administración del campo ferial a la Cámara de Industria y Comercio de Cochabamba (ICAM), que debe organizar la Feria Exposición de Cochabamba (Fexco) 2023.

La concejala de oposición Lady Soliz Lobo dijo que lo ocurrido es resultado de la improvisación. Señaló que el responsable es la Alcaldía, debido a que el campo ferial es un predio municipal al que no puede ingresar maquinaria pesada sin su autorización. Por tanto, le pide que reponga los daños.

Soliz, además, indicó que no hay manejo transparente de los predios de Alalay, pues su entrega no fue informada ni aprobada por el Concejo Municipal. “Mientras esto no pase el municipio es responsable de todo lo que pase dentro de Alalay”, explicó.

El gerente de Fexco, Alberto Arze, afirmó que la ICAM no autorizó ninguna demolición y calificó la afectación a Plaxburg como una “arbitrariedad”. Aseguró que el hecho está en investigación.

El secretario de Desarrollo Productivo de la Alcaldía, Enrique Mendieta, rechazó que el municipio haya autorizado la demolición. “Cualquier intervención de infraestructura debe ser revisada, en este caso por la Alcaldía (...). Se van a priorizar nuevas inversiones y seguro que habrá que renovar algunas infraestructuras”.

Explicó que Alalay es un predio municipal, por lo que los estands no son de propiedad de las empresas. También aseguró que se normarán los procedimientos de desalojo y demolición.“Vamos a pedir también los contratos que Feicobol realizó con las empresas. Ahí debían poner claro que cualquier inversión se queda en el predio al ser un espacio municipal. Por lo tanto, las empresas deberían saber que ese espacio no es de su propiedad”, dijo.

Hoy a las 9:00, ejecutivos de ICAM, Fexco y el municipio se reunirán para tratar el conflicto con Plaxburg.

La gerente comercial de esta firma, María José Burgoa, indicó que su empresa había confirmado con la Alcaldía y la ICAM su participación en Fexco. Ahora la empresa pide un resarcimiento de daños y que la Alcaldía respete a las empresas cochabambinas que han hecho inversiones en la feria durante años.