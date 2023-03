El BCB programa venta de dólares hasta mayo a través de fichas ante alta demanda

El Banco Central de Bolivia (BCB) comenzó ayer a programar la venta de dólares al público con tiempos de espera de más de un mes y medio ante la alta demanda de la divisa, que no puede ser hallada en bancos ni casas de cambio.

La entidad señaló que con esta estrategia se optimizarán los tiempos de espera y aseguró que en ningún momento interrumpió la venta de dólares. “Con el objetivo de atender de manera eficiente y ordenada la venta directa de dólares estadounidenses, se ha implementado un mecanismo que permite optimizar los tiempos de espera del público demandante, a partir de la otorgación de fichas de atención”, se lee en un comunicado.

En puertas de la institución, personal del BCB explicaba ayer que quienes hacían fila recibirían una ficha para regresar a mediados de mayo, y que no se estaba vendiendo directamente la moneda.

“Están programando, creo que para abril o mayo. No nos han explicado a los que estamos al final, sólo la gente que va adelante a averiguar sabe. Pero no queda de otra porque en los bancos y casas de cambio no hay dólares”, dijo Álvaro Salinas, un ciudadano que estaba casi al final de la fila.

“Han comentado que las fichas son para mayo y eso debe ser por la alta demanda para la compra de dólares. Hay mucha gente, la cola nunca se termina”, dijo otra persona, identificada como Rolando.

El BCB cortó la publicación semanal de información sobre las reservas internacionales y el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, evitó responder las frecuentes consultas de la prensa sobre los niveles de éstas. Hasta el 8 de febrero, las reservas en divisas llegaban a 372 millones de dólares, el nivel más bajo desde 2006.

Desde principios de marzo, los dólares escasean en bancos y casas de cambio, y ya no se puede conseguirlos.

Montenegro, señaló la semana pasada que se debe consultar a la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) por esta escasez. Desde Asoban, se señaló que no se referirán al tema.

Cochabamba

En Cochabamba, funcionarios de Banco Unión en Cochabamba distribuyeron fichas con fecha 4 de abril para la venta de dólares. La mayoría de los ciudadanos que buscan la divisa aseguraron que hacen filas desde la semana pasada.

En el instante en que Los Tiempos llegó a puertas del banco, un funcionario entregaba la cédula de identidad que rato antes había pedido a los ciudadanos y una ficha. “Me dieron una ficha para el 4 de abril. ¿Qué día es 4 de abril?”, consultaba uno de los ciudadanos al momento de mostrar su ficha.

“Al parecer, a todos nos tocó con la misma fecha. Pero debo señalar que muchos se están dedicando a vender espacios, están haciendo su negocio en este lugar”, denunció una ciudadana.

Reacciones

El diputado de Comunidad Ciudadana Miguel Roca dijo que la crisis económica que se vive en el país se debe a “un problema estructural” en el que, durante 14 años, el Gobierno del MAS derrochó los ingresos recibidos por la venta del gas, conseguidos por gestiones de gobiernos pasados. Hoy en día la producción de gas disminuye e impide percibir rentas similares al pasado.

La presidenta de la Cámara Hotelera de La Paz, Helga Cisneros, dijo que en su sector ya se presentaron dificultades por la falta de dólares para hacer pagos a empresas del exterior.

“No hubo mejoras, en las entidades bancarias no hay dólares, no se está normalizando y sigue habiendo escasez”, dijo.

Nivel de reservas es un misterio

Las cifras de las reservas internacionales continúan siendo un misterio y ya van siete semanas sin que el BCB haga públicos estos datos. Al 8 de febrero, las reservas totales sumaban 3.500 millones de dólares, pero sólo 372 millones eran divisas.

El economista y exdirector del BCB Gabriel Espinoza cuestionó la falta de transparencia como un elemento que promueve la incertidumbre entre la población. “Realmente es un despropósito lo que se está haciendo con la economía. Sin datos no se puede dar certidumbre de nada, y si a eso le sumas cosas cómo ésta (de programar la venta)”, escribió en Twitter.

El BCB espera que se le permita vender el oro en las reservas para subir las divisas.