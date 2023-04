Embajador de Alemania confirma 15 millones de euros para la Amazonía boliviana: "estamos negociando el nuevo tratado"

El embajador de Alemania en Bolivia, José Schulz ratificó la cooperación de su país, con 15 millones de euros, para la preservación de la Amazonía. Sin embargo dijo que se negocia con el Gobierno boliviano el nuevo tratado, que podría firmarse entre septiembre u octubre.



"Uno de los nuevos pilares (de cooperación) aparte del agua y la energía renovable va a ser la protección de la Amazonía, por eso llegó la Ministra (de Economía) en agosto, quería ir específicamente al Madidi para ver cómo está la situación de los guardaparques, cómo está la situación ambiental y si está en peligro por la minería que se llevó a cabo", señaló.



Con esos antecedentes dijo que la ministra de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, Svenja Schulze decidió destinar 15 millones de euros de Legacy Landscapes Fund, que es un fondo de Naciones Unidas para la conservación de la Amazonía en Bolivia.



El diplomático dijo que el proyecto todavía no empezó, que al momento es un anuncio. "Estamos negociando con el Gobierno el nuevo tratado se firmará en septiembre u octubre, esos fondos ya están previstos y se van a desembolsar", indicó.



Svenja Schulze visitó el país entre el 22 y el 26 de agosto del año pasado y se reunió con diferentes actores políticos, académicos y sociales, tanto a nivel nacional como local y visitó el Parque Nacional y Área Natural Madidi, como parte importante de la Amazonía.



Consultado sobre su opinión respecto al reciente hecho que involucra a un guardaparque del Madidi, amenazado de muerte por un cooperativista minero y el ingreso de una caravana de maquinaria al área protegida para explotar oro, el Embajador dijo desconocer el caso concreto.



"Yo no sé lo que pasó ayer, o esta mañana, pero por esa situación preocupante, también desde el punto de vista medioambiental-climático, porque nosotros lo vemos desde ese enfoque", explicó.



En esa línea dejó establecido que los fondos para la preservación de la Amazonía "No son fondos para perseguir criminales ambientalistas, los fondos son para ayudar a las instituciones medioabientales, a los guardaparques a preservar el medioambiente y proteger el clima y la Amazonía, cuidando la Amazonia se ayuda mundialmente al clima.



Durante la visita de la Ministra de Economía, varias comunidades indígenas solicitaron cooperación directa a Alemania para los pueblos afectados, para que preservar su territorio, frente al descontrol de la minería del oro en la Amazonía y la inacción del Estado frente a delitos ambientales.