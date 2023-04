Analistas creen que la escasez de dólares persistirá y será la “nueva normalidad”

Después de que el presidente Luis Arce indicó que la falta de dólares es momentánea y que será revertida en el corto plazo, algunos economistas consideran que el problema persistirá por un largo tiempo y auguraron que la escasez de divisas será “la nueva normalidad” del país.

Para los expertos, la falta de divisas en el país no es tan fácil de resolver, pues los dólares deben ingresar vía créditos de organismos multilaterales, exportación y otras actividades que no se realizan de forma inmediata.

El economista José Gabriel Espinoza dijo que el país ingresó a una crisis financiera.

“Los ingresos van a seguir bajando y los egresos van a seguir subiendo. Eso se mantiene este año y probablemente el año que viene. Entonces, es una situación bastante compleja que no se arregla fácilmente y que de hecho nos va a poner en este escenario de inestabilidad cambiaria”, dijo en el Análisis de la Coyuntura Económica Nacional, organizado por la ICAM.

El economista añadió que la crisis cambiaria fue causada por el mismo Banco Central de Bolivia (BCB),ya que no respetó el régimen cambiario establecido en el país, como el tipo fijo de cambio del dólar, al establecer uno preferencial por la falta de divisas. “Son las normas que regían y eso el BCB no lo entendió y lo detonaron con el cambio preferencial del dólar para los exportadores. Ahora, cuando agarran presos a los libercambistas están detonando la otra condición, que es la libertad cambiaria, eso me preocupa mucho”, apuntó.

El economista Gonzalo Chávez explicó que los problemas económicos del país son estructurales y demorarán en resolverse. “No se solucionarán de la noche a la mañana. Esto ya es irreversible. Vamos a encontrar una nueva normalidad, pero volver a lo que era no, porque los problemas son estructurales”, dijo.

Para el economista Germán Molina, hay un ataque especulativo contra el boliviano que se acrecienta por la iliquidez de dólares, por lo que en el país existe para el dólar un mercado oficial, preferencial (exportadores) y el mercado negro.

“Este último funcionará hasta que el BCB tenga dólares suficientes y retorne la calma en el mercado de divisas. A la fecha, el Gobierno no tienen otra alternativa (que perseguir a los librecambistas)”, añadió.

Ya van más de dos meses que el BCB no publica el estado de las Reservas Internacionales Netas (RIN), las cuales eran 372 millones de dólares en divisas.

Ocho personas sentenciadas

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó ayer que hay ocho personas en el país que cuentan con sentencia por la comisión de los delitos de agio y especulación del dólar.

Señaló que seis aún esperan que la autoridad judicial defina su situación legal. “Estamos hablando de siete personas con sentencia en Santa Cruz y una en Cochabamba. Son ocho personas que han sido sentenciadas, seis personas están a la espera de su sentencia, detalló.