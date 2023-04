The Economist advierte que Bolivia está al borde de una crisis económica

La revista británica especializada en Economía, The Economist, alertó que el modelo económico impulsado en los últimos 17 años por el MAS está quebrado debido a que la economía boliviana está al borde del colapso financiero..



De acuerdo con la publicación, la escasez de dólares en Bolivia es en parte el resultado de mercados financieros mundiales más ajustados. Cuando la Reserva Federal comenzó a elevar las tasas de interés el año pasado, se hizo más difícil para el país asumir la deuda externa.



"Aunque la escasez de dólares del país se vio exacerbada por problemas a corto plazo, se ha estado gestando durante mucho tiempo. El modelo económico de Bolivia está en quiebra", señala.



¿Cómo se llegó a esta situación?. The Economist señala que los históricos ingresos recibidos por Bolivia desde el 2006 cuando llegó al poder Evo Morales se han dilapidado en subsidios al combustible, en empresas estatales en su mayoría ineficientes y en apuntalar el tipo de cambio, que está emparejado con el dólar desde fines del 2011 a Bs 6,96.



"Los expertos elogiaron el milagro económico de Bolivia. Pero no era sostenible", apunta The Economist al señalar además que Evo se vio beneficiado por una serie de factores como el perdonazo de la deuda externa a los países pobres o los precios históricos que alcanzó el gas natural desde el inicio de su gestión.



La revista señala que la producción gasífera cayó a un tercio, que Argentina en poco tiempo ya no necesitará el energético boliviano y que para el 2030 las reservas del país se habrán agotado, tal como lo pronosticó la consultora Wood Mackenzie.



Otro factor en contra ha sido la desconfianza de los inversores. En 1999 la Inversión Extranjera Directa (IED) equivalía al 12% del Producto Interno Bruto (PIB) y hoy apenas representa el 0,7%. En el rubro de hidrocarburos se pasó de una inversión media de $us 1.000 millones por año a $us 300 millones. Además el costo subvencionado de los combustibles en el mercado interno es de $us 0,54 por litro, muy por debajo del promedio internacional de $us 1,31.



The Economist indica que el gobierno tendrá cierto respiro debido a que los compromisos con la deuda externa tienen vencimiento a largo plazo y además la gigantesca economía informal servirá de colchón para evitar el colapso.



Sobre las Reservas Internacionales Netas (RIN), la publicación cita datos ya conocidos, puesto que pasaron de un pico de $us 15.000 millones en 2014 a poco más de $us 3.500 millones, según el último dato a febrero de este año. De esa cantidad solo $us 370 millones están en dólares es decir disponibles. Además otros $us 2.800 millones en oro están inmovilizados por la pugna interna en el oficialismo que le impiden un margen de maniobra al Banco Central de Bolivia.



La deuda pública es otro factor de preocupación ya que se sitúa en 80% del PIB, superior al promedio regional y mundial y peligrosamente alto para un país de ingreos medios-bajos, dice The Economist.



Ante este escenario, el economista de la Universidad Católica Boliviana (UCB) Carlos Gustavo Machicado, citado por The Economist, señala que "se avecina una crisis de balanza de pagos, como en 1982".



"Ese año, Bolivia entró en una crisis que acabó en hiperinflación. Hoy los signos de la presión financiera están por todas partes. En las calles de La Paz, los oportunistas venden dólares a un precio muy superior al oficial. Los sindicatos negociarán aumentos salariales en mayo, y exigen una subida del 10%".



Por su parte, el exdirector del BCB, Gabriel Espinoza, también citado por el medio, calcula que la inflación alcanzará el 6% a finales de año, por lo que el medio concluye que es posible que "el presidente Luis Arce no pueda negar los problemas de Bolivia durante mucho más tiempo".



Para concluir, el artículo señala que "Es posible que Arce no pueda negar los problemas de Bolivia por mucho más tiempo".