Usuarios bloquean por falta de dólares en el Banco Unión 

Al menos 100 personas bloquearon las calles adyacentes a la agencia del Banco Unión, en El Prado de Cochabamba, porque les informaron que no hay dólares para vender y que tampoco hay fichas disponibles para programar la adquisición del billete estadounidense.

Según testimonios, varias personas hicieron fila en el banco estatal para sacar una ficha para dólares, pero cerca a mediodía les infirmaron que ya no hay disponibilidad de este corte y que no darán fichas.



"Venimos a las 3 de la mañana para agarrar ficha pero nos dicen que ya no hay y que no van a dar hasta nuevo aviso", dijo un usuario.

Otro relató que ya tenía ficha para hoy, pero le dijeron que no hay dólares disponibles hasta la próxima semana. El Banco Unión no se pronunció al respecto.