Asamblea posterga hasta mañana el tratamiento de la ley del oro

La cámara de Diputados postergó el tratamiento de la ley de oro para hoy a las 14:00. La sesión debía reinstalarse ayer en la tarde, después de que se declaró un cuarto intermedio, en medio de una accidentada sesión.



"Se comunica a las diputadas y diputados, que la reinstalación de la 88 sesión ordinaria de la cámara de Diputados convocada para el día de hoy viernes 21 de abril de 2023 a horas 14:00, se posterga para el día sábado 22 de abril de 2023 a horas 14:00, se recomienda puntual asistencia" se lee en comunicado.



La nota fue firmada por el presidente de la cámara de Diputados, Jerges Mercado, quien esta mañana decretó cuarto intermedio al final de la votación en grande del proyecto de ley en medio de incidentes.



Mercado hizo una interpretación sobre los votos nulos y dio por aprobada la normativa, en medio del rechazo de la oposición y algunos legisladores del bloque "evista".



Ante el reclamo de legisladores como Miguel Roca (CC), quien llegó en medio de forcejeos hasta la misma testera donde se encontraba él, Mercado declaró un cuarto intermedio en la sesión de la Cámara Baja hasta las 14.00 hoy, para continuar con el tratamiento en detalle del Proyecto de Ley de Compra de Oro para el Fortalecimiento de las Reservas Internacionales Netas.



La votación obtuvo el siguiente resultado: 54 por la aprobación, 24 por el rechazo y 41 blancos.



Sin embargo, Mercado interpretó inmediatamente el efecto del voto nulo y "aclaró" que conforme a la definición del inciso b del artículo 161 de la Ley 026 de Régimen Electoral, que el voto en blanco es el que se realiza sin marcar las opciones establecidas en la papeleta de sufragio. O sea, dijo, el voto en blanco es considerado como abstención, porque no apoya ni rechaza.



En esa línea, acotó, el artículo 109 del reglamento de la Cámara Baja reconoce las clases de voto a) afirmativo, b) negativo y c) en blanco, siendo que este último conforme, al artículo 115 del mismo reglamento, se debe considerar que, al no definir postura de apoyo o rechazo, no suma o resta apoyo alguna de las dos primeras opciones.



Con esas consideraciones, dijo, "consiguientemente el resultado debe ser definido en legalidad entre el resultado obtenido por los votos afirmativos y negativos, toda vez que la mayoría son los votos afirmativos (en la votación), sea declara aprobada en su estación en grande (el proyecto de ley del oro)".