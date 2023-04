Jubilados se resignan al bajo ajuste de sus rentas: "es una vergüenza, el gobierno dice que no tiene plata"

Los jubilados del sistema de reparto en Tarija expresaron su resignación ante el bajo aumento de sus rentas, porque el gobierno les confesó no tener plata para atender el incremento en 5 por ciento y en su lugar acabaron aceptando el 1,58 por ciento.



"Es una vergüenza que el gobierno que dice que tiene plata y que la economía está bien, dé este tipo de aumentos", manifestó el dirigente de la Federación de Jubilados de Tarija, Félix Castillo, a tiempo de informar que las autoridades aprovecharon la poca capacidad de movilización que tienen los jubilados.



Sin embargo, aseguró que unos 6.000 afiliados se mantienen en estado de emergencia por el descontento que aún existe en ese sector. "Sinceramente, el gobierno dice que no tiene plata y no tiene de dónde", declaró a la periodista Elizabeth Rendiz de Erbol-Tarija.



Afirmó que al haber existido una "amenaza tan fuerte", los dirigentes nacionales ya les comunicaron en un ampliado nacional tuvieron que aceptar la decisión del gobierno, además que la mayor parte de los afiliados son personas de la tercera edad que ya no tienen fuerza para luchar.



En la gestión 2022, los 83.103 jubilados del Sistema de Reparto obtuvieron un aumento del 0,64% inversamente proporcional. Eso significó que las rentas de hasta 7.974 recibieran un incremento de 9 bolivianos, mientras que los que perciben unos 3.628 bolivianos, en promedio recibieron 27 bolivianos. Ese ajuste alcanzó a rentas de Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales de los titulares.