Gobierno: recursos de clientes de Banco Fassil están garantizados por la Ley de Servicios Financieros

El portavoz presidencial Jorge Richter aseguró el sábado que los recursos de los clientes del Banco Fassil, que "tiene problemas de iliquidez", están garantizados por mandato de la Ley de Servicios Financieros.



"En cualquier escenario, los depósitos, los recursos, los dineros de los bolivianos y bolivianas que han confiado en el Banco Fassil están siempre garantizados por lo que señala la ley Financial", aseguró el portavoz.



Explicó que hay "unos fondos que prevén cualquier situación en el sistema financiero" por lo que llamó a la tranquilidad a los clientes de la entidad financiera que desde hace semanas no pueden realizar transacciones.



Por mandato del artículo 520 de la Ley de Servicios Financieros se creó el Fondo de Protección del Ahorrista (FPAH).



Ese fondo tiene el objeto de proteger los ahorros de las personas naturales y jurídicas depositados en las entidades de intermediación financiera, a través del apoyo a procedimientos de solución y mediante la devolución de depósitos asegurados de entidades sometidas a procesos de liquidación con seguro de depósitos, profundizando la confianza del público en el sistema financiero y favoreciendo la estabilidad y solvencia del sistema financiero boliviano.



Las entidades de intermediación financiera están obligadas a realizar aportes al Fondo de Protección del Ahorrista, en los importes que correspondan a los montos totales de los depósitos que administran.



Luego de una ola de rumores sobre su situación, la pasada semana, Banco Fassil informó que los servicios de tarjetas de débito, crédito y prepagadas "se encuentran temporalmente inhabilitadas para operaciones nacionales e internacionales".



Frente a ello, el director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, afirmó el 18 de abril que "cualquiera fuera la situación de la entidad", los ahorros "no corren peligro, el 100% de los depósitos están garantizados" porque las normas así lo establecen.



"Lo importante es acá que nosotros estamos actuando en función de la normativa y eso nos permite tener resultados efectivos, lo hemos venido haciendo en todo este proceso que ha venido enfrentando (Banco Fassil)", aseguró.



Al respecto, Richter explicó que el banco atraviesa por un "problema de iliquidez" y dijo que "es necesario que puedan monetizar la cantidad de propiedades que tiene el banco".