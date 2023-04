Gobierno garantiza los depósitos de los ahorristas y asegura que el Banco Fassil no está en quiebra

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que la cartera de depósitos del Banco Fassil asciende a los $us 2.700 millones y que estan garantizado los depósitos de dinero de los ahorristas que tienen cuenta en el Banco Fassil .



"Queremos llamar a la calma y a que todos guarden la calma en relación al proceso de intervención del banco Fassil", manifestó Montenegro en conferencia de prensa.



En la línea del Director General de la ASFI, dijo que la Ley 393 garantiza los recursos de los ahorristas en casos como estos. Puso de ejemplo, el proceso que se siguió con la Mutual La Paz, también intervenida en mayo de 2022.



Asimismo, aseguró que esa entidad financiera no está en quiebra si no que atraviesa una intervención por parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)



“Esta intervención llega en un momento en el que el Banco Fassil aún no ha quebrado porque hay activos, por lo tanto la intervención viene a preservar los depósitos que hay en el Banco Fassil, los activos con los que cuenta y que serán usado para darle una solución al problema”, aseguró Montenegro.



Remarcó que la intervención se concreta antes de la quiebra. Fassil aún tiene patrimonio, que será clave para interesar a otras entidades financieras a adjudicarse su cartera de clientes.



Montenegro señaló que el sistema financiero goza de buena salud, con una mora muy baja de 2,3% aproximadamente y depósitos con una tasa de crecimiento cercana al 2% y créditos en aumento.



"Y que por la actuación de un banco en concreto no se puede estigmatizar a todo un sistema financiero", mencionó.



Sobre la migración de datos a otras entidades, la autoridad indicó que los ahorristas podrán retirar su dinero, si es que no están de acuerdo con las condiciones que les ofrezca el nuevo banco.