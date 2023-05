Asfi pide ampliar investigación contra 12 ejecutivos de Fassil por autorizar créditos sin respaldo

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) pidió a la Fiscalía ampliar la investigación contra otros 12 ejecutivos del Banco Fassil porque autorizaron otros préstamos bancarios sin solvencia. La bancada de Comunidad Ciudadana en la Asamblea Legislativa planteó la creación de una comisión especial para investigar la falta de atención de las autoridades competentes.



"Nos llegó una solicitud de ampliación para 12 personas, si no me equivoco todos son ejecutivos del banco Fassil y vamos a analizar, porque son alrededor de 400 fojas donde está la solicitud de esa ampliación, hasta mañana tenemos para analizar caso por caso. Son similares (al primer caso) 36 mil era el límite de la tarjeta de crédito y le daban un millón o dos millones", informó el fiscal Julio César Porras.



Estos hechos salen sale a la luz después de la detención preventiva de cuatro ejecutivos de la entidad financiera, en el penal de Palmasola, son investigados por delitos financieros por haber otorgado un crédito de Bs 9 millones a una persona de 18 años que no tenía solvencia de pago.



Mientras tanto, el presidente de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, dijo que propondrán al presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca la conformación de una comisión mixta de investigación. Consideró que la Asfi no realizó el trabajo de control y fiscalización para evitar esas irregularidades, en los préstamos bancarios.



"La Asfi, que tenía una obligación, no ha cumplido su tarea, no ha realizado los monitoreos desde tiempo atrás, el banco Fassil era el tercer banco más importante del sistema financiero, se hicieron de la vista gorda. La bancada de comunidad va a proponer que se conforme una comisión mixta de investigación", aseguró el parlamentario.



El fiscal del caso, dijo que está sorprendido por las cantidades irregularmente de dinero que se otorgaron en las líneas de crédito, por lo cual consideró que hubo un descontrol en la fiscalización.



"Aquí veo que hay un descontrol en el aspecto de la fiscalización, pero ese es otro tema que también va a ser analizado por supuesto", manifestó el fiscal,



Falta de fiscalización



Urquidi manifestó que existen múltiples responsables en la intervención y cierre de la entidad financiera en cuestión, lamentó que la Asfi y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) no hayan actuado de forma oportuna, cuando los usuarios denunciaron falta de liquidez y otras irregularidades.



"No se trata solo de una mala administración de los directivos, estamos viendo con preocupación que casi mil millones de dólares de las jubilaciones han ido a parar al Banco Fassil por transacciones entre las AFPs, créditos sin ningún tipo de garantías, personas muy conectadas o vinculadas al Movimiento al Socialismo que están involucradas de manera indirecta a estas operaciones fraudulentas", sostuvo.