YPFB asegura que las importaciones de diesel por Chile tienen costos "más bajos" y desvirtúa que sean mayores que otros

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aseguró este martes que las importaciones de diesel, que se realizan a través de la terminal de Arica, ubicada en Chile, durante 2021 y 2022, tienen costos más bajos por metro cúbico en comparación a otros puntos y descartó que sean mayores que otros.



La respuesta surge luego que los exministros Carlos Romero y Teresa Morales hayan denunciado un presunto sobreprecio por $us 723,4 millones en la compra de diesel. Sin embargo, la estatal petrolera informó que en 2021 el precio fue de $us 532 el m3 y en 2022 de $us 982, según un comunicado.



"YPFB también importa diesel en la modalidad FCA Iquique-Mejillones (Chile), siendo éste el segundo punto de ingreso de combustibles más barato en el país, puesto que en años anteriores se priorizaban las importaciones por los sectores menos competitivos (más caros)", se lee en el documento.



YPFB sostuvo que existe una clara oportunidad en términos de ahorro en las importaciones de combustibles, en este sentido, informó que viene trabajando en "incrementar y fortalecer los volúmenes de diesel importados por estos sectores más baratos en términos de precios".



"En relación a otros importadores de combustibles en el país, desvirtúa falsas declaraciones y la desinformación respecto a que el precio del diesel sería 28% mayor en comparación al de los otros importadores", añadió.



Según la exministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Teresa Morales, afirmó que la irregularidad identificada es por 15 meses, desde enero de 2022 hasta marzo de 2023.



La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, instó que toda denuncia que surja deba ser enviada a la instancia que corresponda como la Fiscalía para que determine si es que se cometieron algunas irregularidades.