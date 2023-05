Asfi: Interventor de Fassil debe monetizar bienes para pagar a extrabajadores

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) afirmó que el interventor del Banco Fassil deberá monetizar los bienes de la entidad financiera intervenida, para cumplir con el pago de los beneficios sociales a los trabajadores en los próximos días. Desde hace algunos días realizaron vigilias y enviaron cartas para que atiendan sus demandas.



El director de la Asfi, Reynaldo Yujra, aclaró que no su competencia resolver ese tema, esa situación debe ser resuelta por el interventor Carlos Colodro. Aunque indicó que se elabora un plan para atender a los trabajadores.



"Con relación a los funcionarios, la Asfi no puede pronunciarse porque no es un tema de su competencia, es trabajo del interventor. Para atender a estos funcionarios se necesita monetizar los activos y proceder al pago de los beneficios sociales. Se está realizando un plan, según el informe que ha presentado el interventor, y se están realizando todas estas gestiones para que en los próximos días se realice los pagos correspondientes", afirmó la autoridad.



Tras la intervención a la entidad financiera, alrededor de 4.500 trabajadores a nivel nacional fueron afectados, de los cuales más de 800 son del departamento de La Paz. Recolectaron firmas para exigir el pago de sus beneficios sociales.



Este viernes, cientos de trabajadores del banco intervenido se reunieron en las oficinas de la avenida San Martin en Santa Cruz para exigir el pago del sueldo de abril, formaron varias cartas que enviaron al interventor.



"No, nos han cancelado los sueldos del mes de abril. Estamos esperando que nos puedan atender y eso es lo que estamos pidiendo al señor Colodro que nos cancelen del mes de abril. Para eso es que estamos presionando y estamos enviando una carta", dijo una de las trabajadoras.



En días pasados, realizaron una vigilia al frente de las oficinas del Ministerio de Trabajo en la capital cruceña, exigiendo una solución a su situación.



El representante de los trabajadores de Santa Cruz, José Miguel Cortez, señaló que no tienen una respuesta clara a su pedido, mismo que motivo realizar vigilias en oficinas de la Asfi, sucursales del Banco Fassil.



"No existe un pronunciamiento formal, esto se está dilatando y no sabemos cuáles son las intenciones de no pagarnos nuestros sueldos del mes de abril. Nuestra situación es incierta y tenemos muchas deudas y créditos que pagar", manifestó.