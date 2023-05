ASFI transferirá activos y pasivos de Fassil que no fueron absorbidos por la banca a un fideicomiso

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) a través de su director ejecutivo Reynaldo Yujra, informó que aquellos activos y pasivos del banco Fassil, que no fueron absorbidos por nueve entidades financieras calificadas, tras su intervención, serán transferidos a un fideicomiso que contará con fondos de protección al ahorrista.



"Habrá una plataforma de consulta, a parte de la publicación en prensa que harán las entidades financieras (seleccionadas), los ciudadanos ingresarán con su número de carnet de identidad y conocerán a qué entidades fueron transferidos. Las nueve entidades están recibiendo activos y pasivos, depósitos y créditos en proporción importante", explicó en Btv.



Sin embargo, señaló que el resto de activos y pasivos que no fueron transferidos a estas entidades de intermediación financiera a través del mecanismo de procedimiento de solución, serán migrados a un fideicomiso que tendrá el mismo propósito de gestionar los activos; es decir, la cartera y hacer devoluciones a las obligaciones y depósitos. "Pero tendrá el acompañamiento del fondo de protección al ahorrista, que es otra alternativa de solución", dijo.



La autoridad precisó que los depósitos en dólares serán devueltos en bolivianos y al tipo de cambio oficial, esa operación estará a cargo de un fideicomiso. Acotó además que durante la intervención al Banco Fassil no se encontraron dólares en físico.



"El fideicomiso se hace cargo ahora de la gestión de créditos que no han sido transferidos a estos nueve bancos, que está acompañado por fondos de protección al ahorrista para ser utilizados para devolver las cuentas en dólares a la cotización oficial en bolivianos en concordancia al artículo 405 del Código Civil", explicó el ejecutivo de la ASFI.



El Fideicomiso es un acto jurídico mediante el cual una o varias personas entregan bienes o derechos a una entidad fiduciaria para crear un patrimonio separado que será administrado por esa entidad para beneficiar a otra persona o a la persona que entrega dichos bienes.



Yujra recordó que el comité encargado de evaluar a las entidades de intervención financiera conformado por personeros del Ministerio de Economía, el Banco Central de Bolivia (BCB) y la ASFI, determinó transferir importantes pasivos y activos a las entidades calificadas.



Se trata de los bancos Bisa, de Crédito, Económico, Fie, Ganadero, Mercantil Santa Cruz, Nacional de Bolivia, Unión y Solidario. La ASFI y el Banco Central de Bolivia (BCB) realizaron un trabajo conjunto y coordinado para proveer de liquidez a estas entidades.



"Se cumplió a cabalidad el cronograma de actividades con lo que se da tranquilidad de los clientes (...).A partir del 22 (de mayo) podrán acceder a sus operaciones, desde el viernes están trabajando las entidades para hacer los ajustes para que las plataformas se puedan enlazar y se haga la migración de datos, es un esfuerzo bastante importante", destacó.



Sin embargo llamó a la "racionalidad" de los clientes para que no retiren sus ahorros, una vez estos estén depositados en cuentas de las entidades adjudicatarias.



El presidente Luis Arce reveló el 10 de mayo que en su condición de Ministro de Economía conoció la situación del Banco Fassil el año 2019 a raíz de observaciones planteadas por la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) sobre las elevadas tasas de intereses que esa entidad financiera ofertaba por depósitos a plazas fijos.



"El tema del Banco Fassil es un tema que a nosotros nos preocupaba hace mucho tiempo (...). Cuando yo volví como Ministro de Economía, el 2019 recordarán ustedes, la primera reunión que tuve con Asoban los personeros de Asoban me reclamaron por el Banco Fassil ¿Qué ha hecho el Banco Fassil? y es que el Banco Fassil en esa época, en 2019, estaba pagando tasas más altas por DPF (depósitos a plazo fijo) que todo el sistema financiero, entonces claro pues el sistema financiero pagaba 4% al año y vino Fassil y pagó 6%, 7% y 8%, entonces qué hacia la gente iba a depositar a Fassil", relató.