Denuncian y protestan que BoA abortó un vuelo en tres ocasiones por fallas en una válvula

Una aeronave de Boliviana de Aviación (BoA), con destino a Santa Cruz, sufrió el sábado un percance al momento de despegar del aeropuerto de El Alto porque presentó una falla en una válvula. Los pasajeros afirmaron que realizaron tres intentos para alzar el vuelo, pero no lo lograron.



"Es el tercer intento que están haciendo, es el tercer intento de despegue, qué les pasa, no dan explicaciones. Este avión está mal, es el tercer intento que están haciendo", denunció una pasajera en tono molesto.



Las imágenes fueron tomadas por el periodista Milton Montero, que era parte de los pasajeros. Además, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, junto a su familia, y la delegación de jugadores sub 20 del Club Blooming, se encontraban en la aeronave.



En menos de 24 horas, dos autoridades de Estado fueron testigos de las irregularidades y problemas que se registran en la aerolínea estatal en sus operaciones diarias. El viernes, el vuelo OB977 con ruta Santa Cruz - La Paz donde se encontraba el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, se retrasó más de tres horas.



Ese hecho molestó a la autoridad, quien anunció sanciones contra la empresa estatal, tomando en cuenta que la norma establece que cuando hay un retraso de entre 2 y 4 horas en el vuelo, se devuelve el 7% del costo total del pasaje o en todo caso hacer un descuento en el próximo viaje.



En uno de los videos que se difundió en redes sociales, se puede observar la fatiga y la molestia de las personas, debido a que no se daba una pronta solución, pese a que uno de los pilotos anunció que iban a abordar otra aeronave.



Luego de una larga espera, los pasajeros descendieron del avión y justo en ese momento se generó otro conflicto, porque la Policía intentó aprehender a uno de los pasajeros que reclamó sobre "la demora en el vuelo y se paralicen las turbinas, es una irresponsabilidad", manifestó



El presidente del Club Blooming, Sebastián Peña, lamentó que los conflictos en la aerolínea estatal sean constantes, además criticó que se ponga en riesgo la vida de los usuarios.



"Estos problemas son continuos, no puede ser que estemos en riesgo en una aerolínea boliviana y que todos estos días se presenten estos problemas ¿Qué hubiera pasado si levantaba vuelo y se paralizaban las turbinas? es una irresponsabilidad", manifestó.



De acuerdo al informe, el despegue estaba previsto para las 19:40, pero después de las 22:00 los pasajeros continuaban esperando abordar otra aeronave. La empresa aún no ha dado explicaciones del incidente.