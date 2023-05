Solares critica silencio cómplice de la COB ante masivo despido laboral en el Banco Fassil

El exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Jaime Solares, criticó este domingo el silencio cómplice del líder sindical de la COB, Juan Carlos Huarachi, ante el despido de más de 4.000 trabajadores del Banco Fassil tras la intervención de la Autoridad de Supervisión Financiera (ASFI).



Dijo que la COB calla incluso ante la corrupción galopante de algunas autoridades de gobierno, así como ante el apoderamiento del aporte de los trabajadores a la Administradoras de Fondo de Pensiones y que ahora pasaron a manos de la Gestora Pública.



Sostuvo que es de esperar esa actitud ambivalente de la COB, como cuando había el problema encabezado por Luis Fernando Camacho y estaba a punto caer el gobierno anterior, Juan Carlos Huarachi pidió que renuncie Evo Morales y luego apoyó el discurso "Evo vuelve".



Recordó que la COB tampoco dijo nada ante el masivo despido de trabajadores de la exAasana y ahora ocurre lo mismo ahora con el Banco Fassil y lo peor es que hasta el gobierno no dijo quiénes son los autores de la quiebra porque no hay que olvidar - acotó Solares - que la mayor de los bancos recibieron dinero de las AFPs.



"De 22.000 millones de bolivianos que había en las AFP, el gobierno ha dispuesto casi 20.000 millones de los que gran parte fueron a parar a los bancos privados y al oriente boliviano y la COB no dijo absolutamente nada. Yo creo que tarde o temprano los trabajadores van a despertar y van a barrer con toda esa podredumbre que hay en la COB", declaró.



Considera que el caso del Banco Fassil es un pequeño aviso que lo podrá venir más adelante, porque la economía realmente está mal en el país y la muestra es la falta de dólares en los diferentes bancos privados que ya no hacen transacciones en dólares americanos.



Solares observa que el gobierno del MAS quiere despilfarrar todas las reservas internacionales para dejar sin dinero al próximo gobierno y traspasar la responsabilidad de quitar la subvención estatal a los carburantes, lo cual sería más grave para los trabajadores porque sobre ellos recae el peso de la actividad económica.



Hizo votos para que la gente empiece a construir una alternativa política a fin de corregir la crisis económica, que también es mundial, y eso no es un panorama alentador para los trabajadores que deberían tomar conciencia y ver la necesidad de un reordenamiento en el país, indicó.