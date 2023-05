Hidrocarburos niega desabastecimiento de combustibles y ve intereses políticos en protestas

El ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Franklin Molina, aseguró que los combustibles, incluido el diésel, están garantizados para Santa Cruz y el resto del país, con un despacho de 7,5 millones de litros.



Desmintió los informes sobre la escasez de diésel en algunas estaciones de servicio y afirmó que las 173 estaciones de servicio de Santa Cruz están siendo abastecidas.



"Desmentimos versiones que indican que no hay diésel en algunas estaciones.", aseguró.



El ministro señaló que las medidas de presión anunciadas por el sector productivo del Norte Integrado responden a intereses económicos y políticos, con el objetivo de desestabilizar y generar confusión en los sectores productivos.



"Lamentamos que existen intereses, porque no hay otra forma de justificar este tipo de acciones, existen intereses económicos y políticos que buscan desestabilizar, no solamente la provisión de combustible a los sectores productivos, sino generar confusión en nuestros sectores productivos", advirtió.



El gobierno nacional reiteró que se garantiza el abastecimiento de combustible en el área rural de Santa Cruz y en todo el país.