Bancos amplían horarios y abren puntos exclusivos para los exclientes de Fassil

Los bancos que se adjudicaron los depósitos y créditos del intervenido Banco Fassil comenzaron ayer a recibir a los clientes en puntos exclusivos y con horarios de atención extendidos. Los usuarios expresaron su tranquilidad por lograr al fin, después de varias semanas de incertidumbre, acceder a sus ahorros.

De acuerdo al cronograma establecido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), los nueve bancos a los que se transfirieron los depósitos y créditos de Fassil comenzaron a atender ayer a sus nuevos clientes. En total, la entidad intervenida y cuyos ejecutivos son investigados por delitos financieros poseía 1,2 millones de cuentas de ahorro y tenía 90 mil prestatarios.

“Hemos tenido una respuesta del dinero que tenemos. Muchos de nosotros peregrinamos en La Paz y Santa Cruz. Yo fui de agencia en agencia en Santa Cruz. Aquí (en el Banco Mercantil Santa Cruz) me atendieron bien y, gracias a Dios, creo que ya todo está en paz. Yo voy a continuar con el servicio en este banco”, indicó Deysi Colque, una excliente de Fassil cuando salía de una de las agencias habilitadas por el Mercantil Santa Cruz para atender este sector, en la zona de Sopocachi, La Paz.

Carlos Ticona, en el mismo lugar, señaló estar conforme con la atención recibida. “Me dijeron que venga el 1 de junio para determinar cuándo debo comenzar a pagar un crédito que tengo. Me han dicho que no hay multas ni nada. Tenía una deuda con Fassil en bolivianos, me presté para construir una casa. Es un alivio acceder a mi dinero y pagar mi deuda, porque no me gusta estar debiendo”, dijo.

A unas cuadras, en el Real Plaza Hotel, el Banco FIE habilitó una sala para atender a sus nuevos clientes desde las 8:00 hasta las 22:00. En este lugar ayer no había mucha afluencia de personas. El gerente regional Jhonny Ugarte resaltó que el procedimiento permitirá agilizar la obtención de tarjetas bancarias e instalación de aplicaciones en línea de los nuevos usuarios.

Jildo Chávez, un excliente de Fassil que salía de esta sala, señaló que recibió un trato cordial.

“Me crearon una cuenta de banca móvil y me enseñaron a usarla. Revisé mi saldo y es lo que tenía anteriormente. Yo voy a seguir usando el banco FIE, es un alivio que accedamos a nuestro dinero”, señaló.

Por otro lado, los depósitos en dólares fueron asumidos por un fideicomiso administrado por Banco Unión.

BCB dotará de liquidez a bancos

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó ayer que dotará de la liquidez necesaria a los bancos que asumieron los activos y pasivos de Fassil para “precautelar la estabilidad financiera y el fortalecimiento de la confianza del público en el sistema”.

La entidad indicó que estos créditos de liquidez se aprobaron en el marco de la Ley de Servicios Financieros, que establece los mecanismos para que los procesos de solución de un banco no generen mayores problemas.