El contrabando creció en 26,2% en 9 años y cada vez se fortalece

Desde 2014 a la fecha, el contrabando en Bolivia creció en 26,2%, es decir, pasó de 2.213 millones de dólares a 3.000 millones en los últimos nueve años, según estimaciones de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC).

El presidente de esta institución, Luis Laredo, dijo que este incremento obedece a que la actividad del contrabando se fue normalizando en el país por la falta de políticas estatales destinadas ha endurecer la lucha contra este ilícito.

“En los últimos años y meses, ha aumentado ostensiblemente el contrabando de diferentes productos; es más (en ciudades como Cochabamba) se han instalado diferentes ferias del contrabando y nadie dice nada, lo ven como algo normal. Si no se sanciona esta actividad, vamos a atravesar situaciones bastante complicadas”, indicó el principal representante del sector empresarial cochabambino en entrevista con Los Tiempos.

Señaló que se planteó a las autoridades de anteriores gestiones y al actual Gobierno central la necesidad de cambiar la normativa de importación, de tal manera que sea más estricta y aplique sanciones más duras para quienes internan productos al país de manera ilegal.

“(Hoy en día) los que traen ropa usada u otros artículos (vía contrabando) están armados. Estamos entrando a un tema delincuencial criminal”, alertó Laredo.

Para algunos sectores del empresariado boliviano, urge que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe una norma similar a la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, a fin de enfrentar al contrabando con un instrumento legal que permita aprehender a las personas que se involucren en esta actividad ilícita, encarcelarlas e incautar sus bienes.

Panorama sombrío

El presidente de la FEPC consideró que, si desde las esferas del poder político no se asumen acciones más contundentes contra el contrabando, este ilícito afectará cada vez más al sector productivo de Bolivia. “Si continuamos así, se va achicar tanto la industria nacional que no vamos a producir nada”, afirmó.

La capacidad productiva de las empresas en el último año, producto del contrabando y otros factores, se redujo en un 25%, lo que a su vez se traduce en una pérdida de fuentes laborales que está en el orden del 4,7%, explicó.

A esto se suma, añadió, el crecimiento de la economía informal, que hasta hace unos años estaba en 78% y actualmente está bordeando el 82%, lo que quiere decir que sólo 18% de la economía boliviana es formal.

Estudio sobre el contrabando

La CEPB presentó en 2016 “Bolivia: contrabando e impacto en el PIB”. Es el primer estudio en el que se aborda el flujo de la Zona Franca Extendida de Chile y se realiza una aproximación del contrabando hormiga. En este trabajo, la CEPB concluyó que el valor estimado del contrabando, promedio anual, para el periodo 2010-2014 es de $us 1.680 millones, en relación con 2012 que llegó a $us 1.827 millones. Si se suma la estimación de contrabando hormiga,$us 533 millones anuales, el resultado promedio anual estimado es $us 2.213 millones.