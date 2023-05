Abogado cree que Colodro fue asesinado y Policía revisa 64 cámaras de seguridad

En el marco de las investigaciones por el delito de homicidio-suicidio, la Policía recolectó las imágenes de 64 cámaras de vigilancia de inmediaciones del edificio del edificio Ambassador (Santa Cruz) donde falleció el interventor del exbanco Fassil, Carlos Colodro, luego de caer desde el piso 15, el sábado.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que la revisión de las imágenes coadyuvará a la investigación respecto a lo que ocurrió momentos previos al deceso. Sin embargo, Jorge Valda, abogado de la familia del fallecido, manifestó que la investigación está tergiversada y que se trata de un caso de asesinato, no de suicidio.

“El Ministerio Público y la Policía Boliviana ya tienen una serie de avances dentro de la investigación del caso Colodro. Ya se han recolectado imágenes de 64 cámaras de vigilancia, ocho cámaras dependientes del Banco Fassil y más de 50 cámaras dependientes de las instalaciones de estas edificaciones. Todas están siendo analizadas”, dijo Del Castillo.

Las dudas en torno a la muerte de Colodro continúan sin respuesta. Su cuerpo fue hallado en la acera de uno de los edificios de Fassil después de caer desde el piso 15. Valda informó que el cadáver presentaba múltiples hematomas, además de la pérdida de un globo ocular y un testículo, aspectos que apuntan a una tortura previa a su deceso.

Del Castillo aseguró que se hacen pericias a la carta supuestamente escrita por Colodro, con el fin de determinar su autenticidad. “Esta nota está adjunta a una agenda que pertenecía a Colodro y fue requisada conforme a normativa. Una de las hojas ha sido filtrada a los medios”, señaló.

No obstante, en las últimas horas, la segunda hoja de la carta también fue filtrada.

En ambas caras, supuestamente escritas por Colodro (aunque esto aún está en investigación), se leen frases como “me engañaron, me dieron la espalda, me mataron. Ha llegado el momento de decir basta a este infierno que me tocó vivir desde el 26 de abril”.

“Realmente es muy difícil tomar una decisión como ésta: ¿cobarde? Tal vez muchos piensan así; sin embargo, para saber lo que se siente cuando pensaste que venías a apoyar y hacer las cosas bien, te encuentras con que el tal apoyo había sido sólo un cliché”, dice la misiva.

En la segunda página se lee: “A mis compañeros, y también a quienes sólo conocía por las casualidades de la vida, (quiero) decirles que por favor entiendan lo triste y tormentosa que se tornó mi vida- A tal punto que es imposible continuar”.

Cuestionan pesquisas

Valda alertó que “hay una inconsistencia absoluta” en la investigación y cuestionó que el Ministerio de Gobierno se adelante al Ministerio Público, usurpando funciones, y accediendo a elementos como la mencionada carta antes que la Fiscalía.

“La hipótesis que se maneja es, desde mi punto de vista, un asesinato”, dijo el abogado.

Sin embargo, el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, indicó que se investiga el delito de homicidio-suicidio y que, hasta ayer, seis personas prestaron su declaración en calidad de testigos. Al momento no hay ninguna persona aprehendida.

Mariaca afirmó que un grupo de peritos de Cochabamba, La Paz y Sucre se incorporaron a las investigaciones.

Suspenden el pago de salarios a extrabajadores

En una de sus últimas apariciones públicas, Carlos Colodro anunció que se venderían los inmuebles de Fassil para pagar salarios y beneficios a los extrabajadores. Los pagos comenzarían ayer. No obstante, todo fue suspendido a raíz de la muerte del funcionario.

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) señaló que no se hará ningún pago hasta que se nombre a un nuevo interventor.

Al respecto, los extrabajadores manifestaron que darán un plazo de 48 horas (hasta mañana, miércoles) a la ASFI para que nombre a un nuevo interventor y se proceda con el pago de salarios adeudados.

El abogado de este sector, Rajiv Echalar, señaló que ya son dos meses de sueldo que no se pagan y que, además, mientras más pasa el tiempo, el monto de los beneficios sociales aumenta.

Por otro lado, la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, informó ayer que la designación del nuevo interventor del Banco Fassil es “entera atribución” del director de la ASFI, Reynaldo Yujra.