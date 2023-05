Investigación concluye que Colodro se suicidó; abogados objetarán pericias

Con base a los resultados de las pesquisas que llevaron a cabo peritos de la Fiscalía y la Policía, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que el interventor del Banco Fassil, Carlos Colodro, se suicidó la noche del sábado 27 de mayo y descartó que lo ocurrido pueda considerarse un asesinato u homicidio.

Sin embargo, la defensa de la familia de Colodro aseguró que existen incongruencias en la investigación, por lo que decidió no reconocer ni convalidar ninguna actuación procesal. Uno de los abogados anunció que se objetarán los peritajes.

Pese a ello, el Ministerio Público ratificó las declaraciones del Ministro de Gobierno en relación a se que trata de un suicidio. El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, indicó que el caso se abrió por el delito de “homicidio-suicidio” con base en la carta póstuma que habría dejado Colodro.

Esta figura penal castiga a quien motivare a alguien a cometer suicidio. La carta señala: “Me engañaron, me dieron la espalda, me mataron”.

Sin embargo, Mariaca dijo que no se hace referencia a nombres ni a ninguna persona que motivara el suicidio del interventor, por lo que la investigación no debería ampliarse contra ninguna persona. No obstante, acotó que el caso está en manos de la comisión de fiscales.

Del Castillo fue enfático: “Podemos decir que lo acaecido el pasado 27 de mayo al promediar las 20:30 en Santa Cruz de la Sierra, respecto a lo del señor Colodro, fue un suicidio”.

El Ministro respaldó esta conclusión con base en las imágenes de cámaras recolectadas por la Policía tanto fuera como dentro del edificio Ambassador, ubicado en la zona Equipetrol (Santa Cruz), donde murió Colodro.

Eran las 17:31 del sábado 27 de mayo cuando Colodro pasó frente a la puerta del edificio, como sin darse cuenta de hacia dónde iba. Tuvo que pasar un minuto para que diera vuelta y regresara para, ahora sí, atravesar la puerta de entrada rumbo al ascensor.

En su trayecto hasta el piso 15, donde tenía su oficina, una mujer ingresó al ascensor, pero se quedó un piso antes, en el 14, en un bufete de abogados.

A las 17:35, Colodro llegó al piso 15, saludó al guardia de seguridad que tenía delante de él y, sin intercambiar más palabras, ingresó al ambiente donde tenía su oficina.

Todo esto quedó plasmado en las cámaras de vigilancia, que muestran a un hombre cabizbajo, ensimismado, con una camisa amarillenta, pantalones y calzados oscuros. El Ministro de Gobierno dijo que los investigadores revisaron las grabaciones de las cámaras que muestran el ingreso de la oficina de Colodro durante las 24 horas previas y las 24 horas posteriores al momento del hecho, y que no se vio a nadie más ingresar a la oficina.

En las últimas imágenes que muestran al funcionario con vida, se lo ve deambulando por las habitaciones, de un lado a otro, al baño, a su escritorio nuevamente y luego hacia el balcón. No hay imágenes del momento en que Colodro salió al balcón, pero Del Castillo dijo que se puede asegurar que estaba solo por algunas señales lumínicas y las filmaciones previas.

Antes de salir al balcón, Colodro estaba en su escritorio. Se presume que en ese momento pudo escribir las cartas de despedida que se difundieron por redes sociales y que, según las pericias policiales, corresponden al funcionario. “Me engañaron, me dieron la espalda, me mataron”, dice la misiva.

Salió a una noche lluviosa, y avanzó directo hacia una baranda, subió algunos peldaños y saltó, no hacia el vacío total, sino hacia un espacio angosto de poco más de un metro de ancho. Sus huellas fueron encontradas en el metal de la baranda. Del Castillo dijo que el primer impacto fue a la altura del piso 12, y de ahí más hubo golpes mientras caía por ese angosto espacio que formaban las barandas de los balcones inferiores y el concreto de uno de los muros.

La caída de 59,2 metros de altura ocurrió a las 20:32. El impacto y los golpes anteriores explican, según el Ministro, las lesiones sufridas, incluso la pérdida de un testículo y un globo ocular.

Del Castillo agregó que el análisis grafológico y grafotécnico elaborado por los investigadores certifica que la carta fue escrita por Colodro. Además, indicó que el interventor, según las declaraciones de las personas allegadas a éste, estaba abrumado por el trabajo y las cuentas que pagar a los extrabajadores de Fassil, situación que le había provocado depresión.

Rechazan pericias

La familia y la defensa legal de Colodro informaron que existen incongruencias en la investigación, por lo que determinaron apartarse del proceso sin reconocer ni convalidar los actos investigativos.

Así lo refleja un comunicado de Global Human Rights League, el cual menciona que la familia de la víctima se siente discriminada, puesto que se le ha negado el derecho de participar en la investigación.

Según el comunicado, la investigación se realiza de forma unilateral, puesto que solamente se proporciona información referente a los actos investigativos al Ministerio de Gobierno, “el cual estaría cometiendo una intromisión y una injerencia ilegal indebida en este proceso”.

“La familia ha tomado la determinación de apartarse del proceso, no reconociendo ni convalidando ninguna actuación procesal, y simplemente esperando que las autoridades tomen decisiones responsables y transparentes, sin utilizar la muerte de su padre como una herramienta política o jurídica”, añade.