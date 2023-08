Amaszonas admite deuda millonaria a empresa que le alquila sus aviones y el pago de sueldos a su personal

El gerente general de la aerolínea privada Amaszonas, Dardo Gómez, admitió este miércoles que debe $us 10 millones a GY Aviation Lease 1816 Co. Limited por el alquiler de cuatro aeronaves; y que además no pagó sueldos de julio a su personal y parte del mes de mayo de 2022.

"No decimos que no exista una deuda con el dueño de aviones, que no se tenga un pasivo que cumplir con el lessor (arrendador), ni mucho menos. Dicen que les debemos 17 millones de dólares, nosotros tenemos nuestros reportes, tenemos un acompañamiento de los pagos realizados. Es menor (el monto) son por lo menos siete u ocho millones menos", reconoció en entrevista con el programa Asuntos Centrales.

Por esa deuda, la GY Aviation Lease 1816 Co. Limited solicitó a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el 23 de junio de 2023, que realice la desmatriculación de las cuatro aeronaves que alquiló a Amaszonas, las únicas con las que opera la aerolínea en el país.

La entidad estatal de control amparó su proceder a la Ley General del Transporte, la Ley de Aeronáutica Civil, el Reglamento de Protección de los Derechos del Usuario y, además, a los convenios internacionales que Bolivia debe cumplir, como el Convenio de Chicago OACI, el Convenio sobre la Aviación Civil Internacional y el convenio de la Ley General de la Aeronáutica Civil 2902.

Gómez consideró delibrada la determinación de la DGAC, pero señaló que la deuda que tiene debe ser resulta en un tribunal de arbitraje en Nueva York.

"El tribunal debe decidir quién tiene la razón y en qué grado, ese es el camino", alegó.

Las cuatro aeronaves que ya no cuentan con el certificado de matrícula, desde el martes, son el CP 3135, CP 3171, CP 3142 y CP 3145, cada una valuada en $us 37 millones.

Ante la decisión de la DGAC, Amaszonas presentó un amparo constitucional en la Sala Constitucional Tercera, cuya instancia la admitió; fijó audiencia de resolución para el 15 de agosto y dispuso como medida cautelar la "suspensión temporal" del retiro de los certificados de matrícula para las cuatro aeronaves.

Al respecto, el director ejecutivo de la DGAC, José García, aseguró el martes que "nadie está por encima ni por debajo de ley", por lo que "todos vamos a cumplir las determinaciones del Órgano Judicial; sin embargo, se están exponiendo las limitaciones de cumplir esta determinación precautoria, toda vez que se va a resolver este amparo constitucional el 15 de agosto a las 13h30".

No obstante, insistió en que este asunto debe ser resuelto entre los privados Amaszonas y GY Aviation Lease 1816 Co. Limited.

"La decisión de operar estáíntegramente en potestad de Amaszonas, de negociar con su arrendador, que ponga en vigencia con este arrendador o con cualquier otro un contrato de arrendamiento plenamente vigente; en tanto no resuelva ese problema al interior de la empresa, estaría limitado de operar con estas cuatro naves", enfatizó.

Además de la deuda con el arrendatario, Gómez dijo que la empresa debe "sueldos de julio solamente" a los funcionarios, que son más de 400; sin embargo, luego admitió que "debemos también un 50% del sueldo de mayo del año pasado".

"Estamos trabajando para que Amaszonas tenga futuro. Hay un fondo estadounidense que está interesado en invertir en Amaszonas", aseguró al hablar sobre las posibilidades que podrían auxiliar a la empresa.