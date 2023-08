Amaszonas cancela vuelos para este miércoles; Gobierno dice que no recibió la notificación de la Sala Constitucional

Mediante un comunicado, la empresa aeronáutica Amaszonas indicó que canceló los vuelos para este miércoles, 9 de agosto, debido a que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) no acató la instrucción de la Sala Constitucional de El Alto. Desde el Gobierno, afirmaron que no recibieron tal notificación.

"Estimados pasajeros, les informamos que debido a que la DGAC aún no ha acatado lo instruido por la Sala Constitucional, nos vemos forzados a cancelar nuestros vuelos del día de hoy, 9 de agosto, por la imposibilidad de prestarles el servicio de transporte", señala Amaszonas en una parte del comunicado.

El martes, los vuelos que se tenía programados también fueron cancelados, debido a que la DGAC retiró las matrículas de aeronavegabilidad a cuatro aviones de Amaszonas.

En una conferencia de prensa, el gerente de la empresa, Dardo Gómez, informó que la Sala Constitucional de la ciudad de El Alto admitió una acción de amparo constitucional, con lo que Amaszonas exigió a la dirección de aeronáutica cumplir con la devolución de los certificados de matrículas y certificados de aeronavegabilidad.

Desde el Ministerio de Obras Públicas se mencionó que tal notificación no llegó hasta la fecha y advirtió con sanciones a la empresa por incumplir con los pasajeros.

"A estas horas no ha llegado ninguna nota. He revisado en casillero, he hecho revisar ninguna nota al respecto", dijo el titular de ese Ministerio, Edgar Montaño.

"Lo que suceda con los pasajeros en los aeropuertos tiene que resolver Amaszonas. De lo contrario, obviamente tenemos que sancionar", acotó Montaño en una entrevista con Unitel.

Indicó también que Amaszonas tiene los certificados de operación hasta 2024 y culpó a la empresa de no haber contratado otras aeronaves para paliar los servicios de transporte.

"No se olvide que la certificación de operador aéreo todavía lo tiene vigente hasta el 2024. Amaszonas pudo alquilar en este tiempo otras aeronaves para realizar los mismos servicios. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo al interior de Amaszonas, ahí es la interrogante, porque tiene deudas millonarias por todo lado", señaló el ministro.

Asimismo, dijo que "debe a impuestos, debe al ATT, debe a la DGAC y, además de eso, se ha declarado insolvente en el país vecino de Brasil. Es decir, en quiebra. Entonces hay algo que tiene que realizar Amaszonas al interior de sus finanzas".