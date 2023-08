Naves de Amaszonas aún no pueden volar; el amparo se resolverá el 15 de agosto

Las operaciones de las cuatro aeronaves de Amaszonas se mantienen interrumpidas. Aunque la aerolínea presentó ayer un amparo constitucional para revertir la decisión de desmatricular a los aviones, este recurso judicial se resolverá recién el 15 de agosto. La suspensión de las operaciones generó molestias en los usuarios.

Según el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), José García, las cuatro aeronaves de Amaszonas fueron desmatriculadas porque no existe un contrato vigente entre la aerolínea y el propietario de los aviones. El que había finalizó el 23 de junio de este año y el arrendador solicitó el cese de operaciones.

Ante esa situación, García explicó que, ante esta situación, fueron suspendidos los certificados de matrícula y certificados de aeronavegabilidad de Amaszonas. La reposición de estos documentos se posible cuando haya una renovación de contrato de arrendamiento.

Ayer al mediodía, Amaszonas informó que la justicia admitió una acción de amparo constitucional y que además dispuso la suspensión de la ejecución de las resoluciones administrativas dictadas por la DGAC en contra de Amaszonas. En otras palabras, la aerolínea señaló que la justicia ordenó retomar las operaciones de los cuatro aviones.

De hecho, el gerente de Amaszonas, Dardo Gómez, aseguró que la disposición judicial tiene cumplimiento obligatorio e inmediato.

Sin embargo, horas más tarde, García explicó que la acción de amparo constitucional presentada por Amaszonas fue admitida, pero recién se resolverá el 15 de agosto en la audiencia respectiva.

Explicó que no se trata de una suspensión a la aerolínea, sino a los aviones que no cuentan con mencionado requisito para operar. Agregó que Amaszonas tiene un permiso para operar hasta diciembre de 2024, de modo que puede prestar sus servicios con otras aeronaves, pero no con la observadas.

Ante esta situación, ya en horas de la noche, Amaszonas informó que la DGAC no acató el auto de admisión de la Sala Constitucional Tercera, por lo que “nos vemos obligados a cancelar nuestros vuelos el día de hoy; estamos comprometidos con resguardar los derechos de nuestros usuarios”.

Hay protestas por la suspensión

La restricción que impuso el Gobierno a cuatro aviones de Amaszonas provocó que cientos de pasajeros tengan que reprogramar sus vuelos o aceptar la devolución de sus pasajes. Además, los trabajadores de la aerolínea protestaron contra la DGAC en La Paz.

“Nos hemos visto en la necesidad de realizar esta protesta precautelando nuestras fuentes laborales. Lo único que exigimos es que se respeten los plazos (...). Somos más de 400 familias que son afectadas por esta medida”, indicó un empleado de la aerolínea.