CEO de Amaszonas advierte juicio contra Bolivia en Brasil y Estados Unidos

El director Ejecutivo de Amaszonas, Mauricio Souza, adelantó que iniciará un juicio en Brasil y Estados Unidos contra el Estado boliviano por los perjuicios económicos que el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, ocasionó al quitar las matrículas de cuatro aviones y suspender los vuelos ya programados.

El martes, la empresa fue impedida de volar tras la desmatriculación de sus cuatro aviones debido a una millonaria deuda con la empresa GY Aviation. Según la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el contrato entre ambas compañías concluyó en junio.

Souza explicó que pusieron una Acción de Amparo Constitucional en la Sala Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, recurso que salió a su favor y dejó en "pausa" la desmatriculación; sin embargo, la DGAC informó que, pese al fallo, los cuatro aviones arrendados de Amaszonas no pueden volar, pues no existe un contrato vigente con GY Aviation.

"¿Dónde está la ley? Nosotros trabajamos y generamos inversiones dentro del país. Cuando el ministro habla que no hubo inversiones, nosotros enviamos a un banco boliviano 20 millones dólares. El tema es que nosotros vamos a pedir cuentas y los perjuicios que estamos teniendo a las dos cortes, brasileña y americana, contra el Estado boliviano. Yo alerté, hice demasiadas veces (la advertencia). ¿Qué pasa? No me creyeron, ahora estamos pasando (por esta situación). El Estado va a tener que hablar (y decir), mira, vamos a tener que pagar al brasileño porque hicimos esto. Nosotros nunca hablamos nada malo, nunca hicimos nada contra el Gobierno (de Bolivia)", argumentó Souza en contacto con DTV.

El empresario dijo que el patrimonio de la aerolínea en Bolivia está valuado en $us 25 millones, pero todo fue bloqueado. Ayer, el ministro de Obras Públicas, en una entrevista con un medio televisivo, dijo que la aerolínea Amazonas acumula una deuda de $us 56 millones con GY Aviation Lease 1816 Co. Limited, Impuestos Nacionales, Aduana, DGAC, ATT, Naabol y otras compañías privadas que le prestan servicios.

La autoridad aseguró que Amaszonas reconoció esas deudas y se declaró insolvente ante el Tribunal de Derecho Segundo Juzgado de Negocios del Distrito de la Capital del Estado de Río de Janeiro; sin embargo, el ejecutivo de la empresa privada negó las deudas.

"Hablan que no pagamos la licencia de los aviones, ahí está la comprobación que pagamos semanalmente 130 mil dólares de licencia; todas las deudas que tenemos con impuestos, de acuerdo al plan de pagos, están al día", señaló empresario.

Además, denunció que el Gobierno bloqueó el pago de un millón de dólares el día que tenía que realizar el pago al personal de la aerolínea, que son alrededor de 400 familias.