La ATT revoca licencia de forma definitiva a radio FM Bolivia

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) revocó de forma definitiva la licencia de operación de radio FM Bolivia en la provincia Sud Yungas de La Paz, por incumplir parámetros técnicos.

“FM Bolivia ha sido objeto de reiteradas observaciones y acciones correctivas por parte de la ATT, debido al constante incumplimiento de parámetros técnicos”, informó el director ejecutivo de la ATT, Néstor Ríos.

Explicó que los incumplimientos incluyen “la instalación de equipos no autorizados para generar mayor cobertura, la ampliación ilegal de su alcance de cobertura a localidades no autorizadas y el empleo de infraestructura no conforme a lo establecido en su licencia”.