Banco Central capta más de $us 22 millones en dos semanas con el Bono BCB en dólares

El Banco Central de Bolivia captó más de $us 22 millones con el Bono BCB en dólares a dos semanas de su lanzamiento. Ello demuestra "la confianza de la población en el nivel de rentabilidad que se obtiene con este título valor", informó este lunes el presidente del ente emisor, Edwin Rojas.

"A dos semanas de haber lanzado el Bono BCB en dólares, hemos tenido una muy buena recepción por parte del público (...). En total se hace 22.034.000 dólares los cuales ha logrado emitir el Banco Central a la fecha", indicó en conferencia de prensa.

Resaltó que se trata de una cifra muy importante, porque de los más de $us 22 millones colocados en este tipo de bono, $us 4.503.000 corresponden a personas naturales y $us 17.531.000 a personas jurídicas. Las primeras invirtieron mayoritariamente a plazo de un año y las segundas a dos o tres años.

El Bono BCB en dólares es parte del acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y el empresariado boliviano en febrero para enfrentar la escasez de esa divisa extranjera. Está liberado del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF).

Asimismo, establece una escala de intereses definida que es la siguiente: por tres meses 4,5%, por seis meses 5%, por un año 6%, por dos años 6,25% y por tres años se pagará un interés del 6,50%.

"En todos los plazos, nuestras tasas de interés son absolutamente competitivas y superan de manera bastante significativa las tasas que ofrece el sistema financiero nacional", relievó el presidente del BCB.