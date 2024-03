Aduana puso en 2023 a subasta 908 toneladas de mercancía ilegal

A partir del 4 de abril, la tarifa de derecho de aeropuerto internacional experimentará un aumento significativo, pasando de $us 25 a $us 40, lo que representa un incremento de $us 15. Ver más Tarifa de uso de aeropuerto aumentará de $us 25 a $us 40 a partir del 4 de abril

El Banco Central de Bolivia (BCB) recaudó en dos semanas 22 millones de dólares a través de la venta de bonos en dólares, alcanzado así casi un cuarto de la meta prevista hasta fines de agosto: 100... Ver más El BCB logra en dos semanas el 22% de su meta de dólares por la venta de bonos

Bolivia está sopesando la venta de hasta mil millones de dólares en bonos verdes en Nueva York este año, según anunció el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. Ver más Bolivia analiza lanzar en Wall Street bonos atados al litio para reducir costes