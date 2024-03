Avicultores pierden Bs 2 MM cada semana por alza hasta en 25% en el costo de producción

La Aduana Nacional (AN) dispuso en 2023 para la Subasta Electrónica 908 toneladas (t) de mercancía de contrabando, valuada en más de 28 millones de bolivianos, informó el gerente regional de... Ver más Aduana puso en 2023 a subasta 908 toneladas de mercancía ilegal

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, anunció que el Banco Mundial (BM) ha extendido el plazo hasta el 6 de junio para que Bolivia apruebe un crédito de $us 125 millones destinado a... Ver más Banco Mundial amplía plazo para aprobación de crédito por $us 125 millones

La Asamblea Ordinaria Segunda Sesión de la Cámara de Exportadores de Cochabamba (CADEXCO) posesionó la noche de este martes a su Directorio y Tribunal de Honor Gestión 2024-2025, siendo el empresario... Ver más Juan Carlos Ávila continúa al frente de Cadexco tras ser reelecto y posesionan nuevo directorio 2024-2025