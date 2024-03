YPFB asegura que rige la mezcla de hasta 12% de etanol con gasolina, cualquier otra mezcla está condicionada a estudios

No hay ninguna variación en la mezcla de hasta 12% de etanol con gasolina, por lo que la norma sobre la ampliación hasta 25% es parte de una política pensada a futuro, una vez se generen las condiciones a partir de estudios y un parque automotor acondicionado, informó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen.



"Al día de hoy todavía no estamos mezclando. Eso quiero dejar claro. No es que ya se está mezclando el 25% (de etanol). Las estaciones de servicio siguen con las tres gasolinas (RON 85, RON 92 y RON 95) que tenemos, que tiene una mezcla máxima del 12% (de etanol)", aseguró en Bolivia Tv ante las reacciones generada por el decreto 5135.



El decreto 5135 establece que los combustibles a ser comercializados resultantes de la mezcla de biodiésel o etanol anhidro con combustibles fósiles base tendrán una proporción volumétrica de hasta un 25% como aditivos de origen vegetal.



Entre tanto, el contenido de aditivo de origen vegetal, etanol anhidro, tendrá una proporción volumétrica de hasta 85% en los combustibles resultantes de la mezcla a ser comercializados para vehículos con tecnología Flex Fuel.



Dorgathen explicó que la iniciativa, justamente, traza una política de Estado a futuro, por lo que se empezará a trabajar en estudios y el planteamiento de incentivos para la importación de vehículos con tecnología Flex Fuel.



"Vamos a comenzar (estudios), el objetivo es, justamente, hacer estudios para el parque automotor en zonas altas y el oriente, porque sabemos que los rendimientos de la gasolina son diferentes en occidente y oriente. Además, de ver cuál es el parque automotor que tenemos en cada una de las ciudades", explicó.



Estudios técnicos de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) avalan la pertinencia de una mezcla de hasta 12% de etanol con gasolina.



"Por qué se le miente a la población diciéndole que el etanol es malo, que el etanol es aguar la gasolina. No, no es cierto, el etanol es muy bueno, pero sí se tiene que utilizar el etanol con la tecnología correspondiente, y si podemos tener una tecnología más eficiente cada vez hay que hacerlo", afirmó.



De hecho, explicó que en Paraguay y en Brasil la mezcla de etanol con carburantes es de hasta un 27%, "entonces, de a poco hay que ir comenzando a ver hacia dónde queremos ir con los biocombustibles, haciendo los estudios correspondientes, viendo cuál es el parque automotor, viendo cuáles son los automóviles que ingresan al país, dando seguramente algún beneficio a los automóviles que sean más amigables con el medio ambiente".