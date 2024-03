Ministro Santos asegura que no se permitirá contratos mineros en áreas protegidas

El ministro de Minería, Alejandro Santos, anunció que no prosperarán los contratos mineros que soliciten las cooperativas en áreas protegidas, porque considera que permitir trabajos en esas reservas sería atentar contra el pueblo boliviano.

Explicó que sí se dará prioridad a los contratos mineros que no tuvieran problemas, como pidió el sector cooperativista, pero no así en áreas protegidas.

"Las cooperativas que están solicitando en áreas protegidas, yo veo que ese contrato no va a ir, no va, no se va a permitir", dijo Santos en conferencia de prensa.

El Ministro recalcó: "Estoy seguro de que no se va a permitir", refiriéndose incluso a la posibilidad de que se plantee alguna alternativa.

Anunció también que próximamente se reunirá con el Ministro de Medio Ambiente, para brindar mayor información de este asunto.