Miel boliviana gana la medalla de oro en Premios Mundiales de Apicultura 2023

La miel boliviana se impuso como la ganadora por encima de 28 países de todo el mundo en los World Beekeeping Awards (Premios Mundiales de Apicultura : Apimondia Chile 2023), organizado por la reconocida Organización Internacional de Asociaciones de Apicultores (Apimondia). El certamen, celebrado en Santiago de Chile del 4 al 8 de septiembre del año pasado, ha sido un evento trascendental para la industria apícola regional.

The results of the #honey contest at the 48th Apimondia International Apicultural Congress in Chile are out!







61 honeys were selected to receive a medal, including 12 Gold, 22 Silver and 27 Bronze!https://t.co/ksPxK19FlA pic.twitter.com/5XquBSwTqB

— Apimondia (@apimondia) March 20, 2024