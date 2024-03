Arce justifica los créditos: "No alcanza los recursos, por eso nos préstamos, porque no tenemos"

El presidente Luis Arce defendió los créditos que solicita el Gobierno nacional para realizar obras. Dijo se acuden a esos préstamos porque no alcanzan los recursos que tiene el país.

Arce destacó los programas del Gobierno, pero reconoció que no son suficientes y todavía falta.

"No alcanzan, pues, los recursos, por eso, nos prestamos, porque no tenemos. Y ustedes comprenden por qué nosotros pedimos crédito. No es para que el presidente se lo embolsille, el vicepresidente se lo embolsille o los ministros se lo embolsillen, aquí la plata es para que llegue al pueblo en obras", afirmó.

El mandatario se pronunció así en el acto de entrega de convenios de financiamiento del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), realizado en Casa Grande del Pueblo.

En el evento, Arce denunció que el Senado ha retrasado, por ejemplo, la aprobación de crédito para atender el tema de agua y las represas, particularmente importante en el contexto de la crisis climática y la necesidad de regular el cauce de los ríos.

"Lamentablemente, una vez más no se ha podido avanzar esta vez ya en el Senado nacional, para aprobar los créditos que necesitamos para llevar adelante estos proyectos, porque hoy más que nunca necesitamos hacer esas presas", reprochó el mandatario.

También anunció que se enviará a la Asamblea Legislativa un programa para la construcción de puentes en todo el país. Resaltó que este tipo de obras abren oportunidades de producción para las regiones.

En los últimos meses, existe una polémica: la oposición y el ala "evista" han cuestionado los créditos que solicita el Gobierno, al considerar que endeudan más al país. Sin embargo, el Ejecutivo insiste con los empréstitos como mecanismo para alentar la inversión y el movimiento económico.