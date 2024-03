La plaga de langostas afecta 70 hectáreas de cultivos en Raqaypampa

En un encuentro en el estadio Hernando Siles, William Ferreira disputó su último partido con la camiseta de Bolívar,... Ver más William Ferreira se despide de Bolívar con empate y homenaje en el estadio Hernando Siles.

Aurora goleó a Royal Pari por 4-1 en el estadio Félix Capriles y pasó a acomodarse como segundo en el grupo "B" del... Ver más Aurora se encamina hacia la clasificación tras golear a Royal Pari (4-1)