Cochabamba plantea pago de regalía por electricidad ante caída de renta petrolera

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño, expresó su confianza en el diálogo público - privado como mecanismo adecuado para construir consensos y... La CEPB confía en el diálogo para construir consensos en temas pendientes de la agenda productiva

La plaga de langostas que fue reportada la semana pasada en el Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) Raqaypampa, ubicado en la provincia Mizque del departamento de Cochabamba, afectó a 70... La plaga de langostas afecta 70 hectáreas de cultivos en Raqaypampa

Para la próxima semana está prevista la inauguración de la primera planta de biodiésel localizada en Santa Cruz, un evento que marcaría el inicio para reducir las importaciones de combustibles... Primera planta de biodiésel de Bolivia funcionará desde la próxima semana