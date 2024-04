Comisión aprueba 19 contratos mineros entre observaciones y críticas

La Comisión de Economía Plural de la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley 036 que autoriza 19 contratos mineros en el norte de La Paz. Desde la Comisión de Medioambiente se realizan observaciones a la norma y se advirtió que hubo varias irregularidades en los trámites.

El proyecto también debe ser debatido en la Comisión de Medioambiente. Se prevé que después de que ambas comisiones remitan un informe el pleno del Senado trate la norma la próxima semana.

La senadora de oposición y parte de la Comisión de Medioambiente, Cecilia Requena, explicó que la Presidencia del Senado remitió el proyecto a las comisiones pese a las observaciones que se hizo al plazo para el tratamiento. El mismo debía hacerse en 90 días; como esto no se cumplió, el proyecto no podía ser enviado a las comisiones, afirmó Requena.

No obstante, con argumentos cuestionables, se procedió a la remisión a ambas comisiones.

Por otro lado, Requena señaló que los contratos mineros no cumplen con un requisito señalado en la Ley Minera: que toda actividad de extracción ubicada en cabeceras de cuencas, lagos, ríos, vertientes y embalses debe estar sujeta a “estudios ambientales con enfoque multisectorial”.

Este requisito no se cumpliría debido a que no existe reglamentación desde la AJAM para ello, apuntó la senadora, calificando de “vergonzoso” el que se autoricen contratos obviando estas exigencias porque no se hayan reglamentado.

“Yo fui a la Comisión de Economía Plural y, cuando hice esta observación, un minero dijo que, si no hay reglamento, no se puede pedir esto y que se venían más de 3 mil contratos mineros nuevos después de estos 19”, resaltó Requena.

El senador oficialista Santos Ramos, miembro de la Comisión de Economía Plural, informó que “todos los estudios” se han cumplido y que “no había justificación para no aprobar estos contratos y seguir con observaciones”, por lo que se votó a favor y se remitió el proyecto al pleno del Senado.

“Estaban de la AJAM departamental, un viceministro, y se justificó que se cumple con todo lo que dice la ley”, indicó Ramos.