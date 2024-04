YPFB busca hidrocarburos reactivando pozos en tres campos maduros de Tarija

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reactivará cuatro pozos ubicados en los campos maduros Ibibobo, Huayco y Algarrobilla con el propósito de buscar hidrocarburos, informó su presidente ejecutivo interno, Armin Dorgathen.

Indicó que para este propósito se está realizando, en el marco del proyecto “Servicio de adquisición de datos en campos maduros”, la compra de información a fin de reducir incertidumbres en torno a estos pozos y posteriormente realizar las actividades que permitan incorporar nuevos volúmenes de producción de hidrocarburos.

Dorgathen explicó que la adquisición de estos datos permitirá actualizar la información técnica y con el empleo de tecnología moderna se podrá identificar volúmenes de hidrocarburos remanentes y nuevos niveles en los pozos visualizados para esta campaña.

Actividad importante

El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos considera que toda actividad exploratoria es importante para aumentar la producción de gas y líquidos, pero es necesario que se realicen estudios de pozos con nuevas tecnologías que permita corroborar los datos existentes o, en algunos casos, verificar presencia o saturación de hidrocarburos en reservorios, que por las características de las herramientas y sistemas de perforación en esos años no podían identificar niveles con potencial hidrocarburífero, ya que quedaban enmascarados o dañados en algunos casos.

Lo que está haciendo YPFB —explicó— es adquirir datos de pozo que fueron probados, pero no fueron puesto en producción, como es el caso de Algarrobilla; “por lo tanto, no es correcto hablar de campos maduros cuando no se tiene una curva de producción, es decir, nunca produjo comercialmente”.

“En todo caso, la adquisición de datos técnicos de los pozos Algarrobilla, Ibibobo y Hayco es muy importante, ya que esta información nos permitirá ajustar un modelo geológico, para posteriormente realizar un proyecto serio de campo, con el desarrollo de niveles que fueron probados, pero no producidos comercialmente”, dijo.

Los pozos Ibibobo-X2, Algarrobilla-X1, Huayco-X1 y Huaco-X1001 están ubicados en las provincias Gran Chaco y O’ Connor del departamento de Tarija.