Asamblea Legislativa tiene bloqueados $us 645 millones en créditos

Las cámaras de Diputados y de Senadores no dan curso hasta la fecha a créditos por $us 645 millones, que ya fueron autorizados por los financiadores internacionales para la ejecución de obras públicas, reveló el presidente de la Comisión de Planificación, diputado Omar Yujra.

"En este momento hay cerca de 645 millones de dólares que no se han aprobado en la Asamblea Legislativa. Hay discursos demagógicos porque no quieren desarrollo ni crecimiento para el país", cuestionó en la sesión de este jueves de la Cámara de Diputados, donde evistas y opositores bloqueaban tratar un crédito de $us 43 millones para obras en Sucre.

De acuerdo con datos oficiales, hasta fines de marzo el Gobierno nacional remitió a la Asamblea Legislativa al menos nueve proyectos de ley de créditos por $us 970.420.000.

De los nueve proyectos solo uno fue aprobado y sancionado por las cámaras de Diputados y Senadores, y remitido al Ejecutivo para su promulgación: el crédito por $us 325 millones provenientes del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar proyectos de electrificación rural en todo el país.

En tanto el crédito del BID por $us 62 millones para el Programa de Ampliación de la Red de Mi Teleférico en La Paz, fue rechazado en el Senado el 24 de abril, lo que obliga a relegar su tratamiento para la próxima legislatura.

Aún están pendientes de tratamiento, tanto en Diputados como en Senadores, un crédito de $us 52 millones para el programa de Apoyo a la Preinversión para el Desarrollo II; de $us 112.000.000 para el programa de Apoyo de Emergencia Para la Respuesta a lo Situación de Covid-19; y de $us 88.000.000 para la construcción de la Doble Vía Caracollo - Colomi: Tramo 28 Confital - Bombeo".

Además del crédito de $us 43.000.000 para el programa de Integración Urbana, Eficiencia Energética y Movilidad Urbana de Sucre; de $us 30.000.000 para el programa de integración Urbana: Parque Lineal para La Paz y El Alto; de $us 35.000.000 para la Construcción Camino Norte Integrado - Yapacaní y de $us 223.420.000 para la construcción de la carretera Uyuni - Hito 60 tramos 1 al 3.

Yujra defendió la aprobación de los créditos porque vienen "con nombre y apellido" y están destinados a obras en distintas regiones, como el caso del programa de Integración Urbana, Eficiencia Energética y Movilidad Urbana de Sucre.

Quienes se oponen a la aprobación de estos financiamientos solo buscan la "desestabilización del Gobierno elegido democráticamente", denunció.