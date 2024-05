Cifabol niega alza de precios de medicinas en Cochabamba; las farmacias dicen que suben

Los fabricantes nacionales de medicamentos han incrementado sus precios, como constató Los Tiempos en las listas correspondientes que envían a las farmacias, aunque el gerente regional de la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol), Josip Lino, lo niega.

Esa alza, que motivó a la coordinadora del Colegio de Bioquímica y Farmacia de Cochabamba, Carla Torrez, a declarar el martes que “las farmacias de Cochabamba (están) en alerta”, fue también corroborada por la regente de una farmacia próxima al complejo hospitalario Viedma que pidió no ser identificada.

“Todo ha subido. Productos de demanda masiva para enfermedades crónicas, como la diabetes, han subido en 12, en 15 por ciento. Y peor pasa con los productos importados. Y el paciente, cuando no puede comprar, no hace tratamiento, lo abandona. Hay muchas personas que salen del frente (el Viedma) y su receta cuesta 120 bolivianos, y dicen ‘no puedo pagar, no voy a tomar’. ¿Qué puede hacer? No toma, no se medica”, contó ayer en la mañana la farmacéutica.

Poco antes, en conferencia de prensa junto a funcionarios del Servicio Departamental de Salud (Sedes) y de la representación del Viceministerio de Defensa del Consumidor, Lino aseguró que “la elevación de precios (de medicamentos) no se ha dado desde hace ya varios años, desde antes de la pandemia, (pero) el precio de venta al consumidor final no lo regulamos nosotros, son otras instancias las que regulan”.

Por su parte, el representante del Viceministerio de Defensa del Consumidor, Ricardo Rojas, dijo que “a diario ingresan las denuncias” de precios elevados de medicinas en las farmacias y admitió que oficialmente no se verificó ninguna de ellas, “sin embargo, estamos haciendo la investigación para tomar acciones”.

Requerimiento de dólares

El gerente regional de Cifabol informó que la industria farmacéutica requiere entre 10 y 14 millones de dólares por mes para pagar a sus proveedores en el exterior y de esta manera garantizar la materia prima para la fabricación de medicinas.

“Ya hemos accedido a cierta cantidad de dólares a través del Banco Unión, pero nuestras necesidades son mayores: estimamos que requerimos entre 10 y 14 millones de dólares mensuales para pagar a los proveedores en el exterior para que nos puedan vender materias primas”, remarcó Lino en entrevista con radio Panamericana.

Indicó que en la reunión que sostuvieron el lunes con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, se evaluó la situación de la industria farmacéutica respecto al acceso al dólar, las limitaciones y las complicaciones que tienen en el comercio exterior en el pago a proveedores.

Al respecto, el ministro Montenegro confirmó para este jueves otra reunión con los representantes de la industria farmacéutica en la cual se buscarán soluciones a la demanda de este sector sobre la base de un “diagnóstico” más preciso.

“Lo que hemos establecido es que tenemos que tener un diagnóstico con información más precisa para tener una reunión el jueves. El Gobierno está para ayudar, como lo hizo en marzo, y evitarnos problemas. Obviamente, el sector financiero tiene que involucrarse y tener una sensibilidad en relación a este sector”, sostuvo.

Consultado sobre las dificultades que hay para acceder a dólares, la autoridad señaló que “probablemente algunos mecanismos” dentro del sistema financiero están limitando el acceso de la población a la divisa estadounidense y aseguró que el Gobierno está trabajando en el tema.

Asimismo, Montenegro afirmó que las cifras que presentó recién el Banco Central de Bolivia muestran que en el país hay liquidez de la divisa extranjera.