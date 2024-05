Proyecto hidroeléctrico Ivirizu completa montaje del puente grúa en el sistema Sehuencas

La Autoridad del Fiscalización del Sistema Financiero (ASFI) sancionó con una multa de 20 millones de bolivianos a 18 entidades de intermediación financiera por venta de dólares a un tipo de cambio... Ver más ASFI: 18 entidades deben devolver Bs 7,9 MM por cobros excesivos de comisiones

Reclamos por las dificultades económicas de la Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba R.L. (Comteco), “falta de transparencia” de la actual administración y acusaciones de “irregularidades” en... Ver más El sindicato y directivos de Comteco culpan a gestiones pasadas de líos económicos

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, informó que el Gobierno nacional está apoyando al sector artesanal, la micro y pequeña empresa del país a través de políticas... Ver más Gobierno apoya con Bs 3.132 MM de inversión al sector artesanal, la micro y pequeña empresa