Gobierno advierte que bloqueo del transporte pesado perjudicará el arribo de combustibles

El Gobierno afirmó que el bloqueo de carreteras anunciado por el transporte pesado para el 3 y 4 de junio afectará el aparato económico nacional y perjudicará el arribo de combustibles al país.

“Las puertas están abiertas para el diálogo”, afirmó el ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, consultado sobre estas amenazas de bloqueo, y advirtió que “traen retroceso y regresión económica”.

Los transportistas determinaron el sábado ir a un bloqueo nacional de caminos el 3 y 4 de junio en demanda de combustibles y la dotación normal de dólares.

“No hemos sido escuchados y es por eso que se ha determinado por mayoría de las bases salir a un bloqueo contundente el día lunes 3 y martes 4”, dijo el representante del sector, Héctor Mercado.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, cuestionó la determinación porque perjudicará el normal abastecimiento de carburantes en el país en contra ruta de lo que ellos exigen.

“La lógica de voy a bloquear porque no hay combustible no tiene mucho sentido, ¿no?, porque si bloqueo el combustible no va a llegar, o sea, le vamos a generar a la población a través de un bloqueo un perjuicio y no es de que el combustible va a llegar más porque se bloquee, si se bloquea no va a llegar el combustible”, advirtió en declaraciones a la televisora estatal.

Señaló que bloquear los caminos no es la solución, sino “sentarse y conocer cuál es la situación real de la dotación de carburantes, cuánto es lo que se está importando de combustible y cuánto el Estado está subvencionando”.

“El transporte, las estaciones de servicio, que son las que a veces hacen más política con este tema de combustible, realmente (deben) entender cuánto el gobierno te está subvencionando”, afirmó.

Al dirigirse a los dueños de los surtidores dijo que “sus inversiones están pagadas a través del Gobierno y tú bloqueas y tú perjudicas, sacas comunicados queriendo generar especulación (y) eso no es correcto”.