Manfred ve “complicado” subir pasajes y pide tiempo

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, afirmó que el sistema financiero nacional cuenta con $us 285 millones para ofrecer a la población y advirtió que la administración que... Ver más BCB afirma que bancos tienen $us 285 millones a disposición, advierte que la administración que se hace "no es de las mejores"

Bloqueo de carreteras el 3 y 4 de junio en todo el país. La determinación es del ampliado del transporte pesado nacional e internacional que se reunió en Cochabamba. El sector exige una reunión con... Ver más Transporte pesado define un bloqueo nacional de caminos para el 3 y 4 de junio por la falta de dólares y combustible

El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Gremiales, Jesús Cahuana, informó que han dado un plazo hasta el 8 de junio al gobierno central para abrogar el Decreto Supremo 4732 y brindar... Ver más Gremiales aprueban movilizaciones a partir del 10 de junio por falta de dólares