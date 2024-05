Choferes van al paro en todo Cochabamba; Fedjuve rehúsa considerar alza de las tarifas

El transporte público cumple hoy un paro de 24 horas “en todo el departamento” de Cochabamba debido a que el proceso acordado para consensuar una posible alza de las tarifas choca con el rechazo de algunas organizaciones vecinales, según informaron ayer a Los Tiempos el ejecutivo de la Federación Sindical del Autotransporte, José Orellana, y el director de la Dirección de Movilidad Urbana de la Alcaldía y presidente del Comité de Transporte del municipio, Heber Rojas.

“Lamento que estemos llegando a este tipo de medida, porque hace mucho tiempo nosotros, en Cochabamba, no hemos aplicado algo así. Pero lo que realmente molesta a los compañeros de base es que, a pesar del cuarto intermedio para socializar, no se reciba al equipo técnico que está yendo a explicar cuáles son los alcances del estudio de costos para la actualización de tarifas del transporte”, dijo Orellana.

“Acudimos el jueves a la sede de la OTB San Marcos, distrito 9, hemos estado con el control social, Fedjuve y las comunidades y hemos encontrado una posición muy radical por parte de sus dirigentes que se oponen a cualquier tipo de incremento. No están dispuestos a escuchar siquiera los resultados del estudio. Hay una total intransigencia. No entienden qué es subida (del precio) de repuestos. No entienden qué es un costo de operación. Simplemente se limitan a decir que no, y no, y no”, informó Rojas.

El funcionario agregó que “aparentemente los dirigentes de Fedjuve no están en la condición de poder hacer entender a sus bases”.

El municipio espera la decisión de la Fedjuve

“Necesitamos que Fedjuve se pronuncie por escrito y defender esa posición en el Comité de Transporte. Es el único camino legal, operativo, que existe. Tiene que haber un consenso. Eso dice el reglamento interno. Eso establece la normativa. Tiene que haber un pronunciamiento final respecto de este tema, declaró el director de Movilidad Urbana”.

De no ser posible socializar el estudio de costos, se convocará a una nueva sesión del Comité de Transporte en el plazo más breve para buscar un consenso acerca de alza del pasaje.