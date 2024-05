Aduana reporta Bs 7.027 millones de recaudación por importaciones en casi cinco meses

Los bancos devolvieron en 12 meses $us 1.000 millones, aproximadamente, a sus depositantes en moneda extranjera, y no es una novedad la reducción de depósitos en la moneda estadounidense debido al... Ver más Banca devolvió casi $us 1.000 millones a depositantes en 12 meses, dice la ASFI

El Banco Central de Bolivia (BCB) inició ayer la devolución del capital e intereses de los bonos en dólares que inversionistas adquirieron a tres meses de plazo, según un comunicado de prensa. Ver más BCB inicia devolución de capital e intereses de bonos en dólares

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) dio cinco razones por las que se elevó el índice de morosidad a 3,3 por ciento a marzo de 2024, el nivel más alto en 15 años, pero el más... Ver más La ASFI da cinco razones para el incremento del índice de mora a 3,3%