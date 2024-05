BCB capta $us 258,8 millones con la venta de bonos en dólares, 158,8% más de la meta trazada

En tres meses, la venta del "Bono BCB en dólares" superó en 158,8% la meta fijada y captó $us 258,8 millones, lo que muestra la confianza de la población en el ente emisor y en las políticas económicas asumidas por el Gobierno nacional, destacó el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas.

"A sólo tres meses de la emisión del Bono BCB en dólares, las colocaciones a nivel nacional alcanzaron los 258,8 millones de dólares", explicó y recordó que la meta fijada era llegar a los $us 100 millones.

La colocación de bonos refleja "la confianza de los inversores, de las personas naturales y jurídicas en general, en el Ente Emisor y, por supuesto, en las políticas que lleva implementando el Gobierno nacional", destacó.

El "Bono BCB en dólares" fue puesto a disposición de la población, en el marco del "Acuerdo Económico, Productivo y Empresarial entre el Gobierno nacional y el empresariado boliviano", suscrito el 19 de febrero de 2024. El tercer punto del acuerdo establece la emisión de bonos en dólares.

Entre los beneficios que ofrece está la devolución del capital e intereses en dólares, atractivas tasas de interés - de 4,50% a tres meses; de 5,00% a seis meses, 6,00% a un año, 6,25% a dos años y de 6,50% a tres años - y la exención del pago del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF).

Si bien en febrero el BCB colocó bonos por $us 1,1 millones, en marzo subió a $us 26,6 millones y en abril a $us 56,1 millones. Solo en mayo las ventas superaron los $us 200 millones, llegando a un total de $us 258,8 millones.

Del 100% de la colocación, el 54,0% está en el departamento de La Paz, 25,3% en Cochabamba, 7,5% en Santa Cruz, 4,0% en Oruro, 3,5% en Chuquisaca, 3,4% en Tarija, 2,1% en Potosí, 0,1% en Beni y 0,1% en Pando.

Del total de las ventas, $us 15,3 millones se las hizo a personas naturales, mientras que $us 243,5 millones a personas jurídicas.

Al destacar estos datos, Rojas explicó que la venta refleja que hay divisas fuera del sistema financiero.

"Dólares existen en la economía boliviana", afirmó.