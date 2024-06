BCB afirma que las ventas de bonos en dólares fortalecen a las Reservas Internacionales

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, afirmó este domingo que las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país se fortalecen con las ventas de los bonos en dólares, que alcanzaron a $us 258,8 millones, en tres meses.

La máxima autoridad del ente emisor explicó que en tres meses, la venta del "Bono BCB en dólares" superó en 158,8% la meta fijada y captó $us 258,8 millones, lo que muestra la confianza de la población en el BCB y en las políticas económicas asumidas por el Gobierno nacional.

"Esta cantidad de recursos que se movilizan van a fortalecer las Reservas Internacionales y desde las Reservas Internacionales por supuesto que se asignan a las necesidades que tenga la economía", afirmó en contacto con Bolivia Tv.

Con esa emisión se fortalecen las Reservas Internacionales y el Estado tiene mayor capacidad de enfrentar todas las necesidades que tenga el país en materia de cumplir obligaciones deuda externa, políticas de subvención y seguir canalizando divisas al sector privado.

"Se ha fortalecido las Reservas en esa magnitud y por su puesto tenemos mayor capacidad de poder enfrentar las obligaciones que pueda tener el Estado en sus diferentes ámbitos", remarcó el presidente del BCB.

El "Bono BCB en dólares" fue puesto a disposición de la población, en el marco del "Acuerdo Económico, Productivo y Empresarial entre el Gobierno nacional y el empresariado boliviano", suscrito el 19 de febrero de este año. El tercer punto del acuerdo establece la emisión de bonos en dólares.

Entre los beneficios que ofrece está la devolución del capital e intereses en dólares, atractivas tasas de interés - de 4,50% a tres meses; de 5,00% a seis meses, 6,00% a un año, 6,25% a dos años y de 6,50% a tres años - y la exención del pago del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF).

Si bien en febrero el BCB colocó bonos por $us 1,1 millones, en marzo subió a $us 26,6 millones y en abril a $us 56,1 millones. Solo en mayo las ventas superaron los $us 200 millones, llegando a un total de $us 258,8 millones.

Actualmente este instrumento puede ser adquirido a escala nacional en sucursales autorizadas de todas las entidades bancarias y estará disponible hasta el 31 de agosto del presente año, según los datos del BCB.