YPFB: Pozo Domo Oso-X3 generará $us 6.000 millones

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) estima que el pozo Domo Oso-X3, ubicado en el departamento de Tarija, genere 6 mil millones de dólares en ingresos para las arcas del Estado.

“Necesitamos relevar la información en el campo y los bloqueos no juegan a favor, pero no damos brazo a torcer porque es un proyecto muy importante que traerá 6 mil millones de dólares a este departamento y al país. Una cifra muy importante para el desarrollo de Tarija, sin mencionar que no afectara la reserva de flora y fauna de Tariquía ya que se encuentra fuera de la misma”, precisó el vicepresidente de Administración de Contratos y Fiscalización de la estatal petrolera, Wilman Yabeta.

Para este proyecto, YPFB y Petrobras son socios y el ingreso de su personal para el relevamiento de datos de campo es fundamental ya que se busca obtener la licencia ambiental, que es la primera etapa con la que comenzará el proyecto.

Yabeta enfatizó que hay una preocupación latente por la disminución de la producción de hidrocarburos y de las actividades exploratorias en Tarija, pero a la vez cuestionó que exista una posición radical que no está permitiendo la ejecución de proyectos en el departamento, lo que va en desmedro del mismo.

“Estamos hablando de desarrollo económico para Tarija y hay una oposición radical que no se comprende. Es como boicotearse a sí mismos sin importar el bienestar de sus propios habitantes”, observó.