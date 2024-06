Arce: La crisis alimentaria tarde o temprano nos tenía que golpear y no hay que asustarse

El presidente Luis Arce pidió no asustarse por la subida de precios de varios alimentos, porque el Gobierno ha tomado recaudos. Señaló que esta situación se explica por la crisis climática que también ha afectado de la misma manera a otros países.

“Sabemos que este problema de la crisis alimentaria tarde o temprano nos tenía que golpear y este es el momento. Y no hay que asustarse, hay que enfrentar. Y el Gobierno nacional ha tomado medidas y tomaremos todas las medidas necesarias para garantizar que la canasta familiar, que los alimentos a nuestra población les llegue y que puedan acceder a esos mismos”, afirmó el mandatario durante el acto de aniversario de la Federación de Mineros. Reconoció que este problema agobia a la población, debido al incremento exacerbado del precio.

Sin embargo, según el mandatario, “lo que estamos viendo ahora es parte de la crisis del sistema capitalista, porque sencillamente es parte de la manifestación de la crisis climática que ya lo hemos observado en nuestro país el año pasado y a principios de este año”. Explicó que cuando las lluvias se retrasan y se producen heladas se afecta a los sembradíos. Aseveró que países vecinos, como Perú, atraviesan los mismos problemas con productos como el tomate.

“No es ningún cuento cuando hablamos de la crisis climática”, enfatizó.

Arce aseguró que “el Gobierno va a hacer todo lo necesario para preservar el poder adquisitivo del salario de los trabajadores”. Detalló que antes de su viaje a Rusia ya dio instrucciones, cuyos resultados ya se observan en el descenso de precios de la canasta familiar. Además, resaltó que se tomaron recaudos, como el acopio de arroz y maíz, de los cuales se tiene suficiente cantidad

.

“Hemos tomado los recaudos para invertir, pero lamentablemente no ha sido suficiente. Tenemos muchos recursos que no están siendo canalizados, que no están siendo aprobados en la Asamblea Legislativa, pero no nos damos por vencidos, vamos a seguir trabajando”, manifestó.