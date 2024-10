Arce: Marcha hacia el norte Mayaya es para que La Paz recupere el primer lugar en economía

El presidente del Estado Luis Arce afirmó este jueves que el proyecto Mayaya y la marcha al norte paceño tiene el objetivo de lograr que La Paz recupere su liderazgo en la economía nacional.

“Hoy hemos sido relegados a la segunda economía del país, pero con la marcha al norte claramente vamos a recuperar, con el pozo (petrolero) de Mayaya vamos a recuperar el sitial y seremos nuevamente la primera economía departamental del país”, aseguró el mandatario en un acto con la asociación de alcaldes de La Paz.

El jefe de Estado dijo que La Paz por primera vez entra en la producción de hidrocarburos, lo que va a representar regalías, mayor IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) para los municipios “poder seguir industrializando los hidrocarburos y exportándolos”.

“Para apuntalar justamente eso y reforzar el crecimiento de varios municipios de nuestro querido departamento de La Paz, tenemos cerca de 30 proyectos de industrialización que vamos ejecutando en diferentes municipios”, afirmó.

El pozo Mayaya tiene un potencial de 1,6 TCF.

Arce dio algunas cifras del crecimiento de la región, señalando que el crecimiento económico del departamento de La Paz ha sido constante, luego de una recesión de más del 11% en 2020, un 11% negativo que logramos revertir al siguiente año (2021) con 53% y "hoy continuamos con la ruta del crecimiento de nuestro querido departamento de La Paz”.

Explicó que el Producto Interno Bruto (PIB) del departamento de La Paz llegó a su punto más alto en 2023, con $us 12.410 millones, cifra superior a los $us 10.000 millones del año 2020, y “muy superior” a los $us 11.500 millones que representaba el PIB de La Paz hacia 2019, año previo a la pandemia.