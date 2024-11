'Algo raro está pasando': Defensa del Consumidor pide informe a la FBF sobre la venta de entradas

Extrañado por la forma en que se vendieron las entradas para el partido entre Bolivia y Paraguay que se desarrollará en El Alto, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, reveló que ha solicitado un informe a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para indagar si hubo alguna irregularidad.

"Algo raro está pasando", sostuvo Silva.

Las entradas se vendieron primero mediante internet y luego en boleterías, agotándose de manera acelerada. Según la autoridad, "llama profundamente la atención", porque la FBF tenía que vender máximo a cuatro entradas por persona y eso debería haber tomado su tiempo.

"Al parecer la Federación Boliviana de Fútbol no aprende la lección. Al parecer tenemos el criterio de que solamente les interesa vender, no importa a quién y cuánto, sino vender, acabar todas las entradas y después ya no se preocupan", cuestionó.

Aseveró que ya existen personas que tienen 10, 15 o más entradas en su posesión y que las ofrecen a través de redes sociales.

Silva indicó que este tema se debe investigar, para saber si la FBF solamente busca "aparentar" con el supuesto límite de venta de entradas o si, en el fondo, existe alguna irregularidad.

Lamentó también que la FBF no haya cumplido los compromisos que asumió después de que ocurrieron sucesos similares en el partido anterior de Eliminatorias contra Colombia.

El Viceministro manifestó que se requiere también investigar la denuncia, que circula mediante un video, de que una persona con indumentaria de la FBF estaría vendiendo las entradas.

El partido de Bolivia contra Paraguay se desarrollará el martes 19 de noviembre.